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Hande sorusu Demet'i küplere bindirdi

HANDE SORUSU DEMET'İ KÜPLERE BİNDİRDİ

Önceki gün Etiler'de görüntülenen Demet Akbağ, basın mensuplarının aralarının açık olduğu Hande Erçel'le ilgili sorular yöneltmesi üzerine bir hayli gerildi.

Tarih : 13 Ocak 2018, 01:10
Puan Ver : Hande Sorusu Demet'i Küplere Bindirdi(7/10)3

'Organize İşler 2' filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanan Demet Akbağ, önceki gün Etiler'deydi.

GAZETECİLERİ GÖRÜNCE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Arkadaşlarıyla bir kafede oturan Demet Akbağ, çıkışta kendisini bekleyen gazetecilerden hızlıca kaçmaya çalıştı.


"HANDE" SORUSU KIZDIRDI

Geçtiğimiz günlerde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü aldığı için Hande Erçel'i eleştiren usta sanatçı, muhabirlerden 24 yaşındaki oyuncu ile ilgili sorular gelince bir hayli gerildi.


CEVAP VERMEDİ

Kesinlikle konuşmayacağını belirtip sinirlenen Akbağ, soruları cevapsız bırakıp mekandan ayrıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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