Ünlü oyuncu Hande Soral ve İsmail Demirci, 2,5 yıllık birlikteliğin ardından Antalya'da gerçekleşen düğünle dünyaevine girdi. Düğüne çok sayıda ünlü isim katıldı.

Ünlü oyuncu Hande Soral ve İsmail Demirci 2,5 yıllık birlikteliğin ardından bu akşam gerçekleşen düğünle dünyaevine girdi.

AYNI DİZİDE BAŞROL OYNUYORLAR

Hande Soral ve İsmail Demirci aynı zamanda İsimsizler dizisinde başrolde oynuyor. İsmail Demirci, İsimsizler dizisindeki rolünden önce geçtiğimiz sezon final yapan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Kemankeş rolüyle yer alıyordu.DÜĞÜNE ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Antalya'da bulunan Kemer Country Club'da gerçekleşek düğüne ünlü isimler akın etti.İşte düğüne katılan ünlüler:

Hakan Baş, Ekin Türkmen, Serken Keskin, Tugay Mercan, Mert Öcal, Çağatay Tosun, Yönetmen Erol Özlevi, Kaan Yıldırım, Ezgi Eyüboğlu, Barış Kılıç ve eşi, Metin Akdülger, Görkem Sevindik, Burak Sevinç, Selen Uçer, Çağdaş Onur Öztürk, Arif Pişkin, Mehtap BayrıGELİNLİĞİ ÜNLÜLERİN MODACISI TASARLADI

Hande'nin gelinliği ise, Sinem Kobal ve Burcu Kara gibi ünlü isimlerin gelinliklerini de tasarlayan modacı Tuvana Türkay imzasını taşıyor.

Kaynak: haberinburada