HANDE SORAL VE İSMAİL DEMİRCİ DÜNYAEVİNE GİRDİ
Ünlü oyuncu Hande Soral ve İsmail Demirci, 2,5 yıllık birlikteliğin ardından Antalya'da gerçekleşen düğünle dünyaevine girdi. Düğüne çok sayıda ünlü isim katıldı.
Ünlü oyuncu Hande Soral ve İsmail Demirci 2,5 yıllık birlikteliğin ardından bu akşam gerçekleşen düğünle dünyaevine girdi.
AYNI DİZİDE BAŞROL OYNUYORLAR
Hande Soral ve İsmail Demirci aynı zamanda İsimsizler dizisinde başrolde oynuyor. İsmail Demirci, İsimsizler dizisindeki rolünden önce geçtiğimiz sezon final yapan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Kemankeş rolüyle yer alıyordu.DÜĞÜNE ÜNLÜLER AKIN ETTİ
Antalya'da bulunan Kemer Country Club'da gerçekleşek düğüne ünlü isimler akın etti.İşte düğüne katılan ünlüler:
Hakan Baş, Ekin Türkmen, Serken Keskin, Tugay Mercan, Mert Öcal, Çağatay Tosun, Yönetmen Erol Özlevi, Kaan Yıldırım, Ezgi Eyüboğlu, Barış Kılıç ve eşi, Metin Akdülger, Görkem Sevindik, Burak Sevinç, Selen Uçer, Çağdaş Onur Öztürk, Arif Pişkin, Mehtap BayrıGELİNLİĞİ ÜNLÜLERİN MODACISI TASARLADI
Hande'nin gelinliği ise, Sinem Kobal ve Burcu Kara gibi ünlü isimlerin gelinliklerini de tasarlayan modacı Tuvana Türkay imzasını taşıyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Toki Ayder İçin Kolları Sıvadı: Telaşa Kapılmayın, Amacımız Turizme Kazandırmak!
- 12 Bin 500 İthal Angus Deniz Yoluyla İskenderun'a Getirildi
- Dünyayı Gezmek İsteyen Çift, Boş Arazide Katamaran Yapıyor
- Sgk, Grip Aşısı Yılda Bir Kez Ödenir İfadesine Açıklık Getirdi
- Tezgahların Yanına Yaklaşamayanları Sevindirecek Haber Geldi
SPOR HABERLERİ
- Galatasaray Teknik Direktörü Tudor'dan Selçuk İnan Açıklaması
- Galatasaray, 3 Büyükler Arasında İlk 8 Haftada Rakibine En Çok Fark Atan Takım Oldu
- Yayıncı Kuruluş Verilerine Göre Gomis'in İlk Golü 30 Cm Ofsayt
- Dikkat! İstanbul'da Pazar Günü Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak!
- Fıfa, Resmi Sitesinde Galatasaraylı Rodrigues'ten Övgüyle Söz Etti
DÜNYA HABERLERİ
- Rus Tarım Bakanı Tkaçev'den Skandal Gaf: Domuz Etini Endonezya'ya Da Yediririz
- Küçük Çocuk 6 Metrelik Yılanla Oyuncak Gibi Oynadı!
- Kaliforniya Alev Alev Yanıyor! Şimdiye Kadar 35 Kişi Öldü, 90 Bin Kişi Tahliye Edildi
- İngiltere Denizaltısında Skandal! Kadın Teğmen İle Üst Rütbeli Subay, Cinsel İlişkiye Girdi
- Cep Telefonları İle Beyin Kanseri Arasında Bir İlişki Yok
Bu Haberle İlgili Yorumlar