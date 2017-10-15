HANDE SORAL VE İSMAİL DEMİRCİ DÜĞÜNLERİNDE ÇILGINLAR GİBİ DANS ETTİ
2,5 yıllık birlikteliğin ardından dünyaevine giren ünlü oyuncu Hande Soral ve İsmail Demirci, düğünde hiç durmaksızın çılgınlar gibi dans etti.
Aynı dizide başrolde oynayan Hande Soral ve İsmail Demirci çifti 2,5 yıllık birlikteliğin ardından bu akşam gerçekleşen düğünle dünya evine girdi.
YERLERİNDE DURAMADILAR
Düğünde Hande ve İsmail yerinde durmakta güçlük çekti. Arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı bile çektiriken yerinde duramayan çiçeği burnunda evliler, çalan müzikle kendilerini piste attı.GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI
Arkadaşları çılgınlar gibi dans eden mutlu çifte eşlik etmekte zorluk çekti. Düğünde çekilen görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.
Kaynak: haberinburada
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