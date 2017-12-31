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Hande, Murat'a Baskı Yapıyor: Sil O Fotoğrafları
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Hande, Murat'a baskı yapıyor: Sil o fotoğrafları

HANDE, MURAT'A BASKI YAPIYOR: SİL O FOTOĞRAFLARI

Boşanmasına rağmen Merve Boluğur'la olan fotoğraflarını silmeyen Murat Dalkılıç'a çiçeği burnunda sevgilisi Hande Erçel'den uyarı geldi.

Tarih : 31 Aralık 2017, 00:20
Puan Ver : Hande, Murat'a Baskı Yapıyor: Sil O Fotoğrafları(8/10)4

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel'den, sevgilisine 'düğün fotoğrafı' uyarısı geldi.

BOŞANMASINA RAĞMEN FOTOĞRAFLARI SİLMİYOR

Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur, 2015 yılında evlenip iki ay önce boşanmıştı. Yakışıklı popçu, şu sıralar oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşıyor. Ancak instagram sayfasından Merve Boluğur ile olan fotoğraflarını silmiyor. Düğün kareleri de dahil!

HANDE, SİLMESİ İÇİN BASKI YAPIYOR

Posta Gazetesi'nin haberine göre; Hande Erçel, bu durumdan rahatsız oldu. Güzel oyuncunun, sevgilisi Murat Dalkılıç'a o kareleri silmesi için baskı yaptığı iddia edildi.

İşte Murat Dalkılıç'ın hesabındaki o kareler;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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