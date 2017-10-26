Hande Ataizi'nin Fox TV'deki Sen İste Yeter programı çok kısa bir sürede kaldırılmıştı. Hande, programın kaldırılmasının ardından kendisine yeni bir program buldu.

TANITIMI SÜPER MİNİSİYLE YAPTI

Hande Ataizi, sosyal medyadan süper minisiyle fotoğrafını paylaşıp programının bugün yayınlanacağını da belirtti. Ataizi'nin fotoğrafına gelen yorumların bir çoğunda kıyafeti için "Cesur seçim" yorumu yapıldı.

İşte Hande Ataizi'nin o paylaşımı:

Kaynak: haberinburada