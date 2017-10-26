HANDE MİNİDEN VAZGEÇMİYOR! YENİ PROGRAMA DA İDDİALI KIYAFETLE BAŞLADI
Hande Ataizi, Fox TV'deki programının bitmesinin ardından yeni bir programa başladı. Hande, programın ilk bölümünden süper minisiyle dikkatleri çekmeyi başardı.
Hande Ataizi'nin Fox TV'deki Sen İste Yeter programı çok kısa bir sürede kaldırılmıştı. Hande, programın kaldırılmasının ardından kendisine yeni bir program buldu.
TANITIMI SÜPER MİNİSİYLE YAPTI
Hande Ataizi, sosyal medyadan süper minisiyle fotoğrafını paylaşıp programının bugün yayınlanacağını da belirtti. Ataizi'nin fotoğrafına gelen yorumların bir çoğunda kıyafeti için "Cesur seçim" yorumu yapıldı.
İşte Hande Ataizi'nin o paylaşımı:
Kaynak: haberinburada
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