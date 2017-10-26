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Hande miniden vazgeçmiyor! Yeni programa da iddialı kıyafetle başladı

HANDE MİNİDEN VAZGEÇMİYOR! YENİ PROGRAMA DA İDDİALI KIYAFETLE BAŞLADI

Hande Ataizi, Fox TV'deki programının bitmesinin ardından yeni bir programa başladı. Hande, programın ilk bölümünden süper minisiyle dikkatleri çekmeyi başardı.

Tarih : 26 Ekim 2017, 11:10
Puan Ver : Hande Miniden Vazgeçmiyor! Yeni Programa Da İddialı Kıyafetle Başladı(6/10)2

Hande Ataizi'nin Fox TV'deki Sen İste Yeter programı çok kısa bir sürede kaldırılmıştı. Hande, programın kaldırılmasının ardından kendisine yeni bir program buldu.

TANITIMI SÜPER MİNİSİYLE YAPTI

Hande Ataizi, sosyal medyadan süper minisiyle fotoğrafını paylaşıp programının bugün yayınlanacağını da belirtti. Ataizi'nin fotoğrafına gelen yorumların bir çoğunda kıyafeti için "Cesur seçim" yorumu yapıldı.

İşte Hande Ataizi'nin o paylaşımı:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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