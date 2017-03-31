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hande erçel'in yanındaki gizemli yakışıklı!

HANDE ERÇEL'İN YANINDAKİ GİZEMLİ YAKIŞIKLI!

Oyuncu Hande Erçel, sevgilisi Ekin Mert Daymaz'dan ayrılır ayrılmaz gecelerde başka bir erkekle görüntülendi. Güzel oyuncu, "Arkadaşım" dediği erkekle sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

Tarih : 31 Mart 2017, 10:16
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Geçtiğimiz günlerde ayrılık sonrası Amsterdam'a giden Hande Erçel, İstanbul gecelerine çabuk döndü.



Arnavutköy Hudson'da bir partiyi takip eden gazetecilerin önüne gelen oyuncu şok oldu. Yanındaki erkek hızlıca içeri girerken, Erçel "Arkadaşım. Buraya arkadaşlarımızın yanına eğlenmeye geldik" dedi.



Bir süre sonra mekandan ayrılan Erçel ve arkadaşı, daha sonra emirgan'da bir bara giderek, sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.



 



kaynak:milliyet








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