HANDE ERÇEL'İN BÜYÜK REYTİNG UMUDUYLA KABUL ETTİĞİ DİZİSİ SİYAH İNCİ FİNAL YAPIYOR
Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Hande Erçel'in dizisi Siyah İnci reyting yarışında başarısız olunca final kararı aldı.
Başrollerini Hande Erçel ile Tolgahan Sayışman'ın paylaştığı 'Siyah İnci' dizisi, düşük reytingler nedeniyle ekrana veda ediyor.
DİZİNİN YAPIMCISI DUYURDU
Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, Twitter hesabı üzerinden dizinin 20'inci bölümde final yapacağını duyurdu. Siyah İnci, 15 Şubat Perşembe akşamı son kez izleyicisi ile buluşacak.
Kaynak: haberinburada
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