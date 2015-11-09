

Stiliyle dikkat çeken başarılı oyuncu Hande Ataizi, Marks & Spencer'ın gelenekselleşen “M&S Bağdat Söyleşileri”ne konuk oldu.



Hande Ataizi, Marks & Spencer Bağdat Caddesi mağazasında hayranlarıyla bir araya geldi. Sonbahar/Kış sezonundaki favori parçalarını paylaşan ünlü oyuncu, stil ipuçları vermeyi de unutmadı.



Bu sezon kahve ve bordo tonlarını beğendiğini belirten Ataizi, koyu lacivert ve siyahtan asla vazgeçemediğini de ekledi.



Gün içinde daha çok pastel tonlarını ve bej rengi tercih ettiğini söyleyen ünlü oyuncu, çok fazla parça almak yerine birkaç kilit parçayla tüm gardırobun sezon trendlerine adapte edilebileceğine dair ipuçları verdi.



Hande Ataizi eşliğindeki söyleşi, oyuncuyu izleneye gelenlerin soru-cevaplarıyla sona erdi.











