O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

hamzaoğlu'ndan transfer açıklaması!

HAMZAOĞLU'NDAN TRANSFER AÇIKLAMASI!

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, yeni sezon için bazı oyuncularla transfer görüşmesi yaptıklarını ancak somut gelişmenin olmadığını söyledi.

Tarih : 17 Mayıs 2016, 10:27
Puan Ver : Hamzaoğlu'ndan Transfer Açıklaması!(10/10)9


Yeşil-beyazlı ekibin antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hamzaoğlu, sezonun son haftasında 18 Mayıs Çarşamba günü yapacakları Mersin İdmanyurdu karşılaşmasına rakiplerinin de sezon içinde çok süre almayan futbolcularla çıkacağını düşündüğünü kaydetti.



Yeni sezon için transfer çalışmalarının başladığını vurgulayan Hamzaoğlu, "Yeni sezon için elbette görüşmelerimiz var ancak somut bir şey yok. Sanıyorum Mersin İdmanyurdu maçından sonra görüşmelerimiz hayata geçecek. Fatih Terim hocam ile görüşmelerimiz oluyor. Futbolcular hakkında bilgi alışverişinde bulunuyoruz." diye konuştu.



Hamza Hamzaoğlu, yeni sezonda tecrübeli oyuncularla gençlerin bir arada olacağını aktararak, "Hep birlikte daha iyi hedef bulacağız. Herkes, takımın içinde bulunduğu mali tabloyu bilmeli. Mali yapıyı zorlamayacak oyuncu takviyeleri olacak. Kadromuzda yer alan deneyimli isimlerle, gençleri harmanlayıp sahada iyi sonuçlar almak için gayret içerisinde olacağız. Taraftarlarımızın yeni sezonda daha fazla desteğine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.








Etiketler: Hamzaoğlu  Ndan  Transfer  Açıklaması    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER