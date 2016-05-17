Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, yeni sezon için bazı oyuncularla transfer görüşmesi yaptıklarını ancak somut gelişmenin olmadığını söyledi.



Yeşil-beyazlı ekibin antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hamzaoğlu, sezonun son haftasında 18 Mayıs Çarşamba günü yapacakları Mersin İdmanyurdu karşılaşmasına rakiplerinin de sezon içinde çok süre almayan futbolcularla çıkacağını düşündüğünü kaydetti.



Yeni sezon için transfer çalışmalarının başladığını vurgulayan Hamzaoğlu, "Yeni sezon için elbette görüşmelerimiz var ancak somut bir şey yok. Sanıyorum Mersin İdmanyurdu maçından sonra görüşmelerimiz hayata geçecek. Fatih Terim hocam ile görüşmelerimiz oluyor. Futbolcular hakkında bilgi alışverişinde bulunuyoruz." diye konuştu.



Hamza Hamzaoğlu, yeni sezonda tecrübeli oyuncularla gençlerin bir arada olacağını aktararak, "Hep birlikte daha iyi hedef bulacağız. Herkes, takımın içinde bulunduğu mali tabloyu bilmeli. Mali yapıyı zorlamayacak oyuncu takviyeleri olacak. Kadromuzda yer alan deneyimli isimlerle, gençleri harmanlayıp sahada iyi sonuçlar almak için gayret içerisinde olacağız. Taraftarlarımızın yeni sezonda daha fazla desteğine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.