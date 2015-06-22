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hamzaoğlu'ndan 5 kritik hamle

HAMZAOĞLU'NDAN 5 KRİTİK HAMLE

MELO'nun ayrılık ihtimali üzerine Galatasaray'ın gündemine Nigel de Jong girdi. Bonservisi elinde olan Hollandalı oyuncu 4 milyon Euro talep etti.

Tarih : 22 Haziran 2015, 09:11
Puan Ver : Hamzaoğlu'ndan 5 Kritik Hamle(7/10)6


1- DE JONG 4 MİLYON EURO İSTEDİ, YARISI VERİLDİ



MELO'nun ayrılık ihtimali üzerine Galatasaray'ın gündemine Nigel de Jong girdi. Bonservisi elinde olan Hollandalı oyuncu 4 milyon Euro talep etti.

Ancak Galatasaray yönetimi, Hamza Hamzaoğlu ile görüştükten sonra de Jong'a yıllık 2 milyon 250 bin Euro teklif etti. De Jong, Hamzaoğlu'nun belirlediği bu rakamı az bulup, “Hayır” dedi. Yönetimin, “De Jong daha çok istiyor” sözlerine Hamzaoğlu, “Kabul ediyorsa gelsin. Etmiyorsa, almasak da olur” dedi. İstediği parayı alamayan de Jong da, Milan Kulübü ile sözleşme yenilemeye karar verdi ve gelme ihtimali ortadan kalktı.



2- MELO GİDERSE YERİNE TRANSFER ŞART DEĞİL



1 yıl daha kontratı bulunan ancak transfer teklifleri üzerine yeni bir sözleşme bekleyen Felipe Melo'nun ayrılığı hâlinde Hamza Hoca'nın planlarında bu bölgeyi takım içindeki oyuncu kadrosundan doldurma düşüncesi var.

Melo'nun en önemli alternatifi de Jong transferinin bozulması üzerine Hamza Hamzaoğlu'nun, Brezilyalı oyuncu gitse dahi önemli bir takviyeye gerek duymayacaklarını, kadroda bu bölgede oynayacak çok önemli futbolcuları olduğunu ifade ettiği ortaya çıktı.

Hamit, Bilal, Emre, Dzemaili gibi alternatifleri olan Hamzaoğlu, kısaca Melo gitse dahi bu bölgeye transfer istemeyebilir.








Etiketler: Hamzaoğlu  Ndan  5  Kritik  Hamle    haber

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