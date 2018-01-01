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Hamzaoğlu imzayı attı, Süper Lige döndü

HAMZAOĞLU İMZAYI ATTI, SÜPER LİGE DÖNDÜ

Süper Ligdeki performansıyla hayal kırıklığı yaratan Antalyaspor, Hamza Hamzaoğlu ile 1,5 yıllık anlaştı.

Tarih : 01 Ocak 2018, 16:40
Puan Ver : Hamzaoğlu İmzayı Attı, Süper Lige Döndü(9/10)5

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Leonardo'nun ardından boşalan teknik direktörlük görevine Hamza Hamzaoğlu'nu getirdi.

A Spor'un haberine göre Hamza Hamzaoğlu, Antalyaspor'la 1,5 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

Resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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