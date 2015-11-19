O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

hamzaoğlu florya'da eşyalarını topluyor!

HAMZAOĞLU FLORYA'DA EŞYALARINI TOPLUYOR!

Galatasaray'da dün görevine son verilen teknik direktör Hamza Hamzaoğlu Florya Metin Oktay Tesisleri'nde eşiyle birlikte eşyalarını topladı. Tecrübeli hoca daha sonra altyapı ekibiyle vedalaştı.

Tarih : 19 Kasım 2015, 15:04
Puan Ver : Hamzaoğlu Florya'da Eşyalarını Topluyor!(9.1/10)7


Galatasaray'daki teknik adamlık görevine dün akşam saatlerinde beklenmedik şekilde son verilen Hamza Hamzaoğlu'nun bu sabah itibariyle Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gitti.

 

Yaklaşık bir yıldan bu yana Sarı-Kırmızılı ekibin başında görev yapan Hamzaoğlu, son kez tesislere geldi ve eşi Nergis Hamzaoğlu birlikte eşyalarını topladı.

 

13.00'te daha önceden planlanmış olan altyapı ekibiyle toplantısını gerçekleştiren Hamza Hamzaoğlu, daha sonra tüm ekiple vedalaştı. Vedalaşmanın ardından altyapı çalışanları Hamza Hamzaoğlu'nu alkışladı ve Hamzaoğlu tüm ekiple hatıra fotoğrafı çektirdi.

 

Hamza Hamzaoğlu'nu uğurlamaya Florya Metin Oktay Tesisleri'ne Akhisar Belediyespor'dan futbolcusu olan Bilal Kısa da geldi.

 

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde herhangi bir yöneticinin bulunmadığı sadece kulüp çalışanlarının olduğu ifade ediliyor.








Etiketler: Hamzaoğlu  Florya  Da  Eşyalarını  Topluyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER