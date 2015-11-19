HAMZAOĞLU FLORYA'DA EŞYALARINI TOPLUYOR!
Galatasaray'da dün görevine son verilen teknik direktör Hamza Hamzaoğlu Florya Metin Oktay Tesisleri'nde eşiyle birlikte eşyalarını topladı. Tecrübeli hoca daha sonra altyapı ekibiyle vedalaştı.
Galatasaray'daki teknik adamlık görevine dün akşam saatlerinde beklenmedik şekilde son verilen Hamza Hamzaoğlu'nun bu sabah itibariyle Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gitti.
Yaklaşık bir yıldan bu yana Sarı-Kırmızılı ekibin başında görev yapan Hamzaoğlu, son kez tesislere geldi ve eşi Nergis Hamzaoğlu birlikte eşyalarını topladı.
13.00'te daha önceden planlanmış olan altyapı ekibiyle toplantısını gerçekleştiren Hamza Hamzaoğlu, daha sonra tüm ekiple vedalaştı. Vedalaşmanın ardından altyapı çalışanları Hamza Hamzaoğlu'nu alkışladı ve Hamzaoğlu tüm ekiple hatıra fotoğrafı çektirdi.
Hamza Hamzaoğlu'nu uğurlamaya Florya Metin Oktay Tesisleri'ne Akhisar Belediyespor'dan futbolcusu olan Bilal Kısa da geldi.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde herhangi bir yöneticinin bulunmadığı sadece kulüp çalışanlarının olduğu ifade ediliyor.
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