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HAMZA HAMZAOĞLU'NDAN MUSTAFA DENİZLİ'YE OLAY SÖZLER


HAMZA HAMZAOĞLU'NDAN MUSTAFA DENİZLİ'YE OLAY SÖZLER
Tarih : 07 Ocak 2016, 13:19
Puan Ver : Hamza Hamzaoğlu'ndan Mustafa Denizli'ye Olay Sözler(10/10)10


Galatasaray'dan ayrılmasının ardından Bursaspor'un başına geçen Hamza Hamzaoğlu, sarı kırmızılı takımın, Beşiktaş ile farkı kapatamayacağını öne sürdü.



Galatasaray'ın Mustafa Denizli yönetiminde iyi oynamadığını savunan Hamzaoğlu, "11 puanlık fark kapatılmayacak gibi duruyor. Maalesef Galatasaray biraz geriye düştü. Oynanan oyun da umut verici değil. İşleri zor gözüküyor ama her şey değişebilir. Şu anki görüntüde zirveye ortak olmaları zor olduğunu gösteriyor" dedi.








Etiketler: Hamza  Hamzaoğlu  Ndan  Mustafa  Denizli  Ye  Olay  Sözler    haber

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