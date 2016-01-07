HAMZA HAMZAOĞLU'NDAN MUSTAFA DENİZLİ'YE OLAY SÖZLER
Galatasaray'dan ayrılmasının ardından Bursaspor'un başına geçen Hamza Hamzaoğlu, sarı kırmızılı takımın, Beşiktaş ile farkı kapatamayacağını öne sürdü.
Galatasaray'ın Mustafa Denizli yönetiminde iyi oynamadığını savunan Hamzaoğlu, "11 puanlık fark kapatılmayacak gibi duruyor. Maalesef Galatasaray biraz geriye düştü. Oynanan oyun da umut verici değil. İşleri zor gözüküyor ama her şey değişebilir. Şu anki görüntüde zirveye ortak olmaları zor olduğunu gösteriyor" dedi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar