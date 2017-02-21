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hamza hamzaoğlu'ndan fenerbahçe iddialarına cevap!

HAMZA HAMZAOĞLU'NDAN FENERBAHÇE İDDİALARINA CEVAP!

Dick Advocaat ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'de '3 kupalı' teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun adı ciddi bir şekilde anılırken, sarı lacivertli yönetimin önümüzdeki günlerde yeni sezon için Aykut Kocaman'la beraber Hamza Hamzaoğlu'nun kapısını çalacağı iddia edildi.

Tarih : 21 Şubat 2017, 15:55
Puan Ver : Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe İddialarına Cevap!(8/10)8


Dick Advocaat ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'de '3 kupalı' teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun adı ciddi bir şekilde anılırken, sarı lacivertli yönetimin önümüzdeki günlerde yeni sezon için Aykut Kocaman'la beraber Hamza Hamzaoğlu'nun kapısını çalacağı iddia edildi.



'Fenerbahçe Hamza Hamzaoğlu ile anlaşacak' iddialarından sonra deneyimli teknik adam StarSpor'a çok önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz haftaya kadar 'Ben Galatasaray'a mâl olmuş biriyim bizi sevenleri üzmeyelim' düşüncesine sahip olduğunu ifade eden Hamzaoğlu, Tudor'un sarı kırmızılı kulübe imza atmasından sonra bu düşüncesini değiştirdiğini, Fenerbahçe camiasına gerçekten sıcak baktığını söyledi.



 



kaynak:sabah








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