

Galatasaray Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Avusturya'da kamp yaptıkları otelde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hamzaoğlu transfer ile ilgili soruya "Bulabilirsek Mario Gomez tarzı bir oyuncu olacak. Bulamazsak; hem alternatif olabilecek hem Burak'ı diri tutacak bir oyuncu alacağız" şeklinde açıklama yaptı.



Galatasaray Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Avusturya'da kamp yaptıkları otelde basın mensuplarını ağırladı. Önce teknik ekip ile basın mensupları arasında maç yapıldı, sonra iftar yemeğine geçildi ve ardından Hamzaoğlu gazetecilerle uzun süre sohbet etti. Sarı-kırmızılı takımın teknik patronu A'dan Z'ye merak edilen her konu hakkında görüşünü belirtti.







"Burak ayarında bir forvet getirmeye kalksanız zaten 15-20 milyon Euro para vermeniz lazım" diyen Hamzaoğlu, kulübün mali durumuna baktıklarını ve gerçeklerle hareket ettiklerini söyledi.



Podolski'yi de forvette kullanılabileceklerini söyleyen Hamzaoğlu; "Forvet almasak da olur ama sayısal olarak bir forvete ihtiyacımız var. Bulabilirsek Mario Gomez tarzı bir oyuncu olacak. Bulamazsak; hem alternatif olabilecek hem Burak'ı diri tutacak bir oyuncu alacağız.



Mario Gomez'den vazgeçmedik ama o maliyetlerle alamam. Taraftarın beklentisine cevap vermek için transfer yapmam. Bizim ölçülerimize uygun olacak. Niasse benim öğrencim ama şimdilik bizim takıma monte etmekte zorlanıyorum onu. Çünkü kiralık alırsak oynatmamız lazım." dedi.



