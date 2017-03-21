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hamza hamzaoğlu yurt dışına transfer oluyor

HAMZA HAMZAOĞLU YURT DIŞINA TRANSFER OLUYOR

Son olarak Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'dan ayrıldıktan sonra bir kulüple anlaşmayan Hamza Hamzaoğlu için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Tarih : 21 Mart 2017, 11:38
Puan Ver : Hamza Hamzaoğlu Yurt Dışına Transfer Oluyor(9/10)10


Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Olympiakos'ta teknik direktör Paulo Bento ile yolların ayrılmasının ardından göreve geçici olarak altyapı hocalarından Vasilios Vouzas getirilmişti.



Yunan temsilcisi teknik direktör arayışlarını sürdürürken, adaylar arasında Bursaspor'dan ayrılan Hamza Hamzaoğlu'nun da olduğu ortaya çıktı.



 



kaynak:sabah








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