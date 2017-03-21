HAMZA HAMZAOĞLU YURT DIŞINA TRANSFER OLUYOR
Son olarak Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'dan ayrıldıktan sonra bir kulüple anlaşmayan Hamza Hamzaoğlu için sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Olympiakos'ta teknik direktör Paulo Bento ile yolların ayrılmasının ardından göreve geçici olarak altyapı hocalarından Vasilios Vouzas getirilmişti.
Yunan temsilcisi teknik direktör arayışlarını sürdürürken, adaylar arasında Bursaspor'dan ayrılan Hamza Hamzaoğlu'nun da olduğu ortaya çıktı.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar