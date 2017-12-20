Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'la yolların ayrılmasının ardından yaşanan anlaşmazlık sonrası sarı-kırmızılı kulüpte erken seçim kararı alındı. Olağanüstü seçimli genel kurul 13 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. İlk seçimde çoğunluk sağlanamaması durumda ikinci tur 20 Ocak 2018'de yapılacak.

Yaşanan gelişmelerin ardından; Sarı Kırmızılı yönetimin birçok teknik adamla görüşmelere başladığı belirtildi. Galatasaray eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun, Dursun Özbek'i arayarak "Göreve hazırım" dediği iddia edildi.

İDDİALARA CEVAP!

Hamza Hamzaoğlu'dan Galatasaray konusunda flaş açıklama geldi. Ajansspor'a konuşan Hamzaoğlu, "Ben kimseyi aramadım. Beni de kimse aramadı. Umarım Galatasaray bu süreçten hayırlı bir şekilde, kazanımlar içerisinde çıkar" ifadelerini kullandı.

Son olarak Osmanlıspor'da görev yapan 47 yaşındaki çalıştırıcı, 2014/15 sezonlarında Sarı Kırmızılı takımda görev alırken; Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu elde etti.

Kaynak: haberinburada