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HAMZA HAMZAOĞLU, EVLİLİK DIŞI ÇOCUĞU NEDENİYLE 3500 TL NAFAKA ÖDEYECEK


Hamza Hamzaoğlu, Evlilik Dışı Çocuğu Nedeniyle 3500 TL Nafaka Ödeyecek
Tarih : 15 Ekim 2017, 15:30
Puan Ver : Hamza Hamzaoğlu, Evlilik Dışı Çocuğu Nedeniyle 3500 Tl Nafaka Ödeyecek(5/10)1

Türk futbolunda son dönemlerin en önemli teknik adamlarından Hamza Hamzaoğlu, evlilik dışı ilişki yaşadığı Denizlispor'un eski medya sorumlusu Sinem Yanmaz'la mahkemelik oldu. Yanmaz, geçen yıl Hamzaoğlu'nun çocuğunun babası olduğunu sosyal medyadan ilan etmiş, "Evet benim oğlum" açıklamasını yapan ünlü teknik adam ise "Eşref Çınar'ı ilk günden nüfusuma kaydettim. Babalık görevlerimi de yerine getiriyorum" demişti. Ancak geçen 1 yılın ardından, şu an 6 yaşındaki çocuğun annesi Sinem Yanmaz, Hamza Hamzaoğlu'nun "babalık görevini yerine getirmediği" iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEDİ"

Gazete Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre avukatları Okan Kayaalplı ve Özkan Karadöl aracılığıyla mahkemeye başvuran Yanmaz, dilekçesinde Hamzaoğlu'nun oğluna hiçbir yardımda bulunmamasının "eziyet suçu" ve "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemek" suçunu oluşturduğunu iddia etti. Dilekçede, Hamzaoğlu'nun yasal eşinden olan kızının yıllık ücreti 60 bin lira olan özel bir üniversitede, oğlunun ise özel kolejde eğitim gördüğü belirtildi. Hamzaoğlu'nun, 'aile hukukundan doğan yükümlülüğünü yerine getirmediği' gerekçesiyle cezalandırılması istendi.

3 BİN 500 LİRA "TEDBİR NAFAKASI" ÖDEYECEK

Yanmaz'ın avukatları ayrıca Hamzaoğlu'nun 6 yaşındaki oğlu için aylık 30 bin lira 'iştirak nafakası' ödemesi talebiyle İstanbul Aile Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme, nafaka davası sonuçlanıncaya kadar Hamzaoğlu'nun oğlu için Yanmaz'a 3 bin 500 lira 'tedbir nafakası' ödemesine karar verdi.

HAMZAOĞLU KÜRTAJ İSTEMİŞ

Suç duyurusuna göre, 2010'da Sinem Yanmaz, Hamzaoğlu'yla birlikte yaşamaya başladı. Yanmaz'ın hamile kaldığını öğrenen Hamzaoğlu, bebeği aldırmasını istedi. Kürtaj süresinin geçmesi üzerine ilişki koptu. Hamza Hamzaoğlu, 17 Kasım 2011'de bebeğe soyadını verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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