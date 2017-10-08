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Hamsinin Fiyatını Gören Tezgahtan Kaçıyor

HAMSİNİN FİYATINI GÖREN TEZGAHTAN KAÇIYOR

Av sezonunun açılması ile hamsinin kilogram fiyatının 20 liralara ulaşması sonrasında vatandaşlar adeta tezgahlardan kaçar duruma geldi.

Tarih : 08 Ekim 2017, 16:40
Puan Ver : Hamsinin Fiyatını Gören Tezgahtan Kaçıyor(8/10)4

Balıkçıların büyük umutlarla 1 Eylül itibariyle denize açıldığı av sezonunda hamside istenilen sonuç elde edilemedi. Tezgahlarda az da olsa yerini alan hamsinin fiyatını gören insanlar, balıkçı tezgahlarından uzaklaşıyor. Hamsinin kilogram fiyatının 20 lira olması vatandaşları farklı tür balık arayışına da sokarken, balık tezgahlarındaki manzara balıkçıları adeta kara kara düşündürüyor.

"BALIK YOK, HAMSİ BUGÜN 20 LİRA"

Bu yılki hamsi fiyatlarının astronomik seviyeye çıkmasının nedenlerini anlatan Eskişehir kapalı pazar esnaflarından Cihan Satıca, hamsinin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sırra kadem bastığını belirterek, "Umduğumuz fiyatlar yok. Balık yok, hamsi bugün 20 lira. Hamsi bu sene de yok. Bu sene bir istavritte biraz bolluk var ama geriye kalan bütün balıklar sıkıntılı durumda. Çünkü az çıkıyor, pahalı oluyor. Hamsinin az olması sebebinin, bilinçsiz avlanma olduğunu söylüyorlar. Bunun dışında kaçak avlanmanın da etkisi var. Bu nedenlerden ötürü balık da az çıkıyor denizden.

Bir başka söylenen şey ise, bu sene balık olmazsa önümüzdeki yıl daha bol olabilir. Geçen sene de fazla yoktu. Seneye çok daha bol olabilir çünkü av sezonunu 1 Eylül'de değil, 1 Ekim'de açmayı da düşünüyorlar. Bu olursa daha iyi olur. Ancak önümüzdeki aylarda, hamsinin bolluğuna göre fiyatında düşüş meydana gelebilir" ifadelerini kullandı.

"ORTA HALLİ VATANDAŞ HAMSİ ALAMIYOR"

Satıca ayrıca hamsinin kilogram fiyatını duyan vatandaşların aşırı tepki gösterdiklerini de ekleyerek, "Vatandaşlar şu anki hamsi fiyatını duyduğunda aşırı bir tepki gösteriyor. Orta halli vatandaş hamsi alamıyor. Hamsinin pahalı olmasından dolayı vatandaşlar, ithal palamutu tercih ediyor. En hesaplı olanlar o olduğu için. Durumu müsait olanlar yine balıklarını alıyor. Balıklarımızın kilogram fiyatları ise, hamsi 20, sardalya 10, istavrit 10, mezgit 30 ve yerli palamut 25 lira olarak satışa sunuyoruz" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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