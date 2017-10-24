Karadeniz'de bol miktarda tutulan hamsi, geçen hafta sonu tezgahlarda 20 liraya kadar yükselen fiyatın 7,5 liraya kadar gerilemesini sağladı.

Daha önce hava muhalefeti nedeniyle hamsinin yok denecek kadar az avlandığını belirten balıkçılar, "Hamsi balığını son 3 gündür denizde çok avlıyoruz. Hamsinin bereketi tezgahlara da yansıdı ve kilosu 20 TL'den 7,5 TL'ye kadar düştü" dedi.

"BİZ SATICI OLARAK, VATANDAŞ DA ALICI OLARAK MEMNUN"

Fatsalı balıkçılardan Uğur Aygün, "Geçtiğimiz hafta tezgahlarda 20 TL'den satıyorduk. Denizden av bol çıkınca ister istemez fiyatlara yansıdı. Şimdi tezgahlarımız hamsi süsledi ve fiyatı da 7,5 TL'ye kadar düştü. Hamsi böyle avlanırsa fiyatları daha da aşağı düşer. Bizler satıcılar olarak memnunuz vatandaşlarda alıcı olarak memnun" dedi.

"FİYATIN DAHA DA AŞAĞI İNMASİNİ BEKLİYORUZ"

Vatandaşlardan Cenan Özlü, bu sezon hamsinin ortalama 15 lira seviyelerinden satışa sunulduğunu, bugün fiyatların 7,5 liranın altına düştüğünü söyledi.

Oldukça lezzetli olan hamsinin fiyatının kendilerini memnun ettiğini vurgulayan Özlü, "7,5 liraya kadar düşen fiyatın daha da aşağı inmesini bekliyoruz. Ancak deniz şartları ortada. Av fazla olacak ki fiyat düşsün. Bununda bilincindeyiz. Bizler sofralarımızda hamsiyi her zaman görmek istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada