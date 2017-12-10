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Hamsi, Rusya sahillerine vurdu! Trabzonlu balıkçılar isyan etti

HAMSİ, RUSYA SAHİLLERİNE VURDU! TRABZONLU BALIKÇILAR İSYAN ETTİ

Son bir haftadır hamsi avında düşüş yaşayan Trabzonlu balıkçılar, yanlış avlanma nedeniyle Rusya sahillerine vuran ve kovalarla toplanan hamsilerin videosunu izleyince şaşkına döndü.

Tarih : 10 Aralık 2017, 19:50
Puan Ver : Hamsi, Rusya Sahillerine Vurdu! Trabzonlu Balıkçılar İsyan Etti(6/10)2

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Rusya'da sahile vuran hamsilerin kovalarla ve filelerle toplandığını gören Trabzonlu balıkçılar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

SON BİR HAFTADIR HAMSİ AVINDA AZALMA VAR

Bu yıl palamut avından istedikleri verimi alamayan ve tüm umutlarını hamsiye bağlayan Trabzonlu balıkçılar, son bir haftadır hamsi avının hissedilir derecede azalması üzerine ne yapacaklarını şaşırdılar. Balıkçılar, özellikle Abhazya taraflarında avlanan bol miktardaki ince hamsinin balık fabrikalarına verildiğini belirtirken bunun da hamsinin Karadeniz'deki geleceğini zora soktuğunu belirtiyor.

"YANLIŞ AVLANMA YÜZÜNDEN HAMSİ GİTTİ"

Uzun yıllar balıkçılık sektöründe hizmet veren Turgay Özsandıkçı,sosyal medyada izledikleri sahile vuran hamsilerin filelerle kovalarla toplanmasını gördüklerinde büyük şaşkınlık yaşadıklarını söyledi. Özsandıkçı "Onlarda hamsi karaya vurdu bizde ise hamsi yok. Bizde hamsi çoktu neden gitti? Yanlış avlanma. Gürcistan Abazya'yı durdurmadığımız müddetçe bu böyle olur. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum bunları durdursunlar. Bazıları bana kızacak ama kızarsalar da kızsınlar. Burada esnaflar hamsi bekliyor. Bu hamsinin geleceği iyi değil. Buna dur desinler. Bugün orada katliam yapıyorlar burada hamsi 9 santim orada 6 santim. Orada gözü açılmamış hamsiyi tutuyorlar. Bu katliamı durdursunlar. Şu an orada bir ağda 300-400 ton hamsi alıyorlar. Benim teknem de orada. Bizim geleceğimiz gidiyor. Bindiğimiz dalı kesiyoruz." dedi.

"ÇOK BÜYÜK PARA VAR BU İŞTE"

Karadenizin bittiğini belirten Özsandıkçı, "Ben burada komisyoncuyum. Almanya'ya ihracat yapıyorum. Bu doğru bir şey değil. Rusya'da Karadeniz'de soğuk su akıntısı vardı, doğa olayı bu. Yılın belli dönemlerinde olan bir şey. Karşıdaki hamsi buraya gelecek. Ancak bir dahaki sene gelecek. Bu sene bitti gelmez. Durdurmazsak orada büyük fabrikalar yapıldı kim yaptı Türk firmalara yaptı. Çok büyük para var bu işte. Deniz bitti kültür balığı başladı. Hamsi tutuyorlar yem yapıyorlar yemi kültür balığına veriyorlar. Karadeniz'i bitirdik. Kimse memnun değil" dedi.

"RUSYA'DA SAHİLDEKİ DURUM 30-40 YIL ÖNCE DE TRABZON'DA OLMUŞTU"

Sosyal medyadaki görüntüleri izleyen Aydın Ören isimli balıkçı da yaklaşık 50 yıldır balıkçılık sektöründe olduğunu hatırlatarak "Rusya'daki balığın bolluğundan değil soğuk sudan dolayı bu durum. 30-40 yıl önce de bu durum burada olmuştu. Sahilde kepçelerle tutuluyordu. Bu aylarda balık buradan oraya akıp gidiyor. Bu sene hamsi olmadı bayağı kıt. Büyük tekneler avlayıp yem fabrikalarına verdiği müddetçe daha da azalır. Bu seneki hamsilerde bayağı ince. Bu hamsiyi tutup yem fabrikalarına verilmezse bir dahaki sene iri hamsi olarak önümüze gelecekti" şeklinde konuştu.

ESNAF ELİ BOŞ DÖNDÜ

Öte yandan sabah saatlerinde Toptancı Balık Haline gelen çok sayıda esnaf başta hamsi olmak üzere diğer balık çeşitlerinin az ve pahalı olması yüzünden alamadan geri dönmek zorunda kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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