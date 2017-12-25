Ibrahimovic Hakkında Olay Sözler: Şut Çekmeyi Bilmiyordu
Ergin Ataman Oyuncularına Patladı: Kimsenin Buna Hakkı Yok
Fransa, Galatasaraylı Gomis'i Konuşuyor
Hikmet Karaman Aytemiz Alanyaspor'u Takibe Aldı
Kraliyetin İki Eltisi İlk Kez Yan Yana Geldi Ama Göz Göze Gelmedi
Ahmet Çakar: Fatih Terim İle G.Saray Arasındaki Anlaşma Kandırmacadır
Ermeni Futbolcu Henrikh Mkhitaryan Inter Yolunda
Galatasaray, Genç Yıldıza İmza Attırdı
Söz Dizisine Karagül'ün Yakışıklı Oyuncusu Burak Çelik Dahil Oldu
Türk Magazin Tarihi, Böyle Yıl Görmedi! 2017'ye Damga Vuran Skandallar
Milyonluk Transferin Üstünü Çizdi, 3 Futbolcuyu Gönderiyor
Cristiano Ronaldo'dan Alkışlanacak Hareket!
Süper Lig Ekibi, Hocasını Kovdu
Muslera Kaptanlığı Bırakıyor
Fenerbahçe'de Valbuena Performansıyla Göz Dolduruyor
Elindeki Kutuyu Tribüne Atmaya Kalkan Emre'yi Zor Tuttular
Fatih Terim Rotasyona Gidiyor! 6 Futbolcuya İzin Verdi
Çok Mu Aradınız? Dediği Sunucudan Demet'e Ağır Yanıt
38 Yaşındaki Diego Forlan'dan Olay Transfer!
Öfkeden Çılgına Döndü! Bülent Ersoy'a Kokuşmuş Et Yedirdiler

Hamsi artık lüks oldu! Vatandaş da balıkçı da hayal kırıklığına uğradı

HAMSİ ARTIK LÜKS OLDU! VATANDAŞ DA BALIKÇI DA HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

Karadeniz Bölgesi'nde adına türküler yakılan hamsinin bu sezon Türkiye karasularını erken terk etmesi hem balıkçılarda hem de vatandaşlarda hayal kırıklığı yarattı.

Tarih : 25 Aralık 2017, 22:30
Puan Ver : Hamsi Artık Lüks Oldu! Vatandaş Da Balıkçı Da Hayal Kırıklığına Uğradı(8/10)4

Geçmiş yıllarda lezzeti ve fiyatının ucuz olması sebebiyle vatandaşların bolca tükettiği hamsi, bugünlerde tezgahlarda kilogramı 15 ila 20 lira arasında değişen fiyatlarda satılıyor. Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, çoğu zaman tezgahlarda hiç bulunamayan hamsinin, Türkiye karasularını erken terk ettiğini, bunda da deniz suyu sıcaklığının birinci etken olduğunu söyledi.

"HAMSİ BİZİM İÇİN LÜKS OLDU"

Hamsinin zengininden, fakirine her kesimin sofrasında devamlı bulunan bir balık türü olduğuna işaret eden Bayrak, "Şu an itibarıyla maalesef geldiğimiz durumda hamsi bizim için lüks oldu" dedi.

"SEZONUN GERİ KALANI İÇİN HAMSİ UMUDUMUZ YOK"

Bayrak, hamsiden bu sezon için umutlarını kestiklerini belirterek, balıkçılara ince hamsinin avlanmaması uyarısında bulundu.

Mezgit, barbunya ve istavrit gibi dip balıklarıyla sezonu geçirdiklerini belirten Bayrak, şunları dile getirdi:

"Tezgahlarımızda hamsi yok denecek kadar az. Bazı günler hiç olmuyor. Özellikle burada ince dediğimiz büyümemiş hamsilerin avlanmaması gelecek yıllar için önem arz ediyor. Balıkçı arkadaşlarımız buna dikkat etmeliler. Zaten sezonun geri kalanı için hamsi umudumuz yok."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Hamsi  Artık  Lüks  Oldu  Vatandaş  Da  Balıkçı  Da  Hayal  Kırıklığına  Uğradı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER