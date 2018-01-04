Bundesliga 2 ekiplerinden Darmstadt forması giyen Hamit Altıntop'un kulüpten ayrıldığı açıklandı. Bir dönem Galatasaray'da da top koşturan milli futbolcu, Türkiye'ye dönmek istediğini söyledi.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Darmstadt 98'e transfer olsan Hamit Altıntop, kulüple bağlarını kopardı. Açıklama kulübün resmi internet sitesinden yapıldı. Darmstadt, Hamit Altıntop'un özel nedenlerden dolayı kulüpten ayrılmak istediğini, kulübün de buna izin verdiğini duyurdu.

"KARAR KOLAY OLMADI"

Hamit Altıntop, konuyla ilgili, "Karar kolay olmadı. Darmstadt 98 benim için hep özel bir kulüp oldu. Ancak kariyerimde ailem hep ön plana çıktı. Şimdi eşim ve çocuklarımla birlikte Türkiye'ye döneceğim" dedi.

Kulüp, Hamit Altıntop'un kararına saygı duyduklarını ve verdiği emeklerden dolayı teşekkür ettiklerini belirtti.

GALATASARAY'A MI DÖNÜYOR?

Hamit Altıntop'un futbolu bırakarak Fatih Terim'in ekibine katılabileceği iddia ediliyor.

Kaynak: haberinburada