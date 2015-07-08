O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

hamit altıntop:rızkımızı kazanmayalım mı?

HAMİT ALTINTOP:RIZKIMIZI KAZANMAYALIM MI?

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Hamit Altıntop, Avusturya kampında çarpıcı açıklamalar yaptı

Tarih : 08 Temmuz 2015, 16:46
Puan Ver : Hamit Altıntop:Rızkımızı Kazanmayalım Mı?(8/10)5


Hamit Altıntop'un açıklamaları şöyle:



"Arda'yı kişisel özellikleri ve hırsı oraya götürdü. Kaç tane ondan var? Barcelona'ya gitmek ayrı, o bonservisle gitmek ayrı. Hemde o bütçedeyken. Çok büyük başarı. Helal olsun Arda'ya..."



"Yıldız almakla şampiyon olmuyorsunuz. Şampiyon olamadıktan sonra yıldızların ne önemi var?"



"BEN 1 ALIYORSAM, ALLAH SİZE 2 VERSİN"

"Futbolcuya bu kadar para veriliyorsa hayır mı desin? Ben 1 alıyorsam, Allah size 2 versin. Rızkımızı kazanmayalım mı abi? Sen Cristiano Ronaldo ne kadar kazanıyor, biliyor musun? Emin değilsin ama benim burada kazandığımı biliyorsun."



"Beni konuşmayın. Beni konuşsanız ne olur. 19-20 yaşındaki gençleri konuşun. Altyapı takımı şampiyon oluyor, bir tane futbolcusunun adını bilmiyoruz. Bu mu bizim futbol tutkumuz? Bu çocuklar şampiyon olmuş, 500-600 TL alıyorlar. Anne babasının yanına gidemezler. Futbol tutkuları var."



"Geçen sene şampiyon olmamızın nedeni arkadaşlarımızın karakterli olmasıydı. Tek nedeni bu. Fenerbahçe şampiyon olamaz mıydı! Şampiyon olmasak kim ne diyebilirdi? Biz çok mu hak ettik? Fenerbahçe hak etmedi mi? Bunlar tartışılır bence."



"Podolski ile 2007-2008 sezonunda beraber oynadık. Her ne kadar kendisi Türk mahallesinde büyüse de İstanbul'da hayat farklı. Bunu da kabul eder, takıma enerjisini yansıtırsa çok etkili olabilir. Podolski gibi bir isim alınıyor, takıma faydası oluyorsa da buna kimse hayır demez. Ama 4-5 futbolcu alalım, takımın dengesini bozalım gibi bir lüksümüz de yok. Ben de oynama azmi olmasaydı zaten futbolu bırakırdım. Ağır bir sakatlıktan sonra toparlanma sürecim uzun sürdü."








Etiketler: Hamit  Altıntoprızkımızı  Kazanmayalım      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER