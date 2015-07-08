

Hamit Altıntop'un açıklamaları şöyle:







"Arda'yı kişisel özellikleri ve hırsı oraya götürdü. Kaç tane ondan var? Barcelona'ya gitmek ayrı, o bonservisle gitmek ayrı. Hemde o bütçedeyken. Çok büyük başarı. Helal olsun Arda'ya..."







"Yıldız almakla şampiyon olmuyorsunuz. Şampiyon olamadıktan sonra yıldızların ne önemi var?"







"BEN 1 ALIYORSAM, ALLAH SİZE 2 VERSİN"



"Futbolcuya bu kadar para veriliyorsa hayır mı desin? Ben 1 alıyorsam, Allah size 2 versin. Rızkımızı kazanmayalım mı abi? Sen Cristiano Ronaldo ne kadar kazanıyor, biliyor musun? Emin değilsin ama benim burada kazandığımı biliyorsun."







"Beni konuşmayın. Beni konuşsanız ne olur. 19-20 yaşındaki gençleri konuşun. Altyapı takımı şampiyon oluyor, bir tane futbolcusunun adını bilmiyoruz. Bu mu bizim futbol tutkumuz? Bu çocuklar şampiyon olmuş, 500-600 TL alıyorlar. Anne babasının yanına gidemezler. Futbol tutkuları var."







"Geçen sene şampiyon olmamızın nedeni arkadaşlarımızın karakterli olmasıydı. Tek nedeni bu. Fenerbahçe şampiyon olamaz mıydı! Şampiyon olmasak kim ne diyebilirdi? Biz çok mu hak ettik? Fenerbahçe hak etmedi mi? Bunlar tartışılır bence."







"Podolski ile 2007-2008 sezonunda beraber oynadık. Her ne kadar kendisi Türk mahallesinde büyüse de İstanbul'da hayat farklı. Bunu da kabul eder, takıma enerjisini yansıtırsa çok etkili olabilir. Podolski gibi bir isim alınıyor, takıma faydası oluyorsa da buna kimse hayır demez. Ama 4-5 futbolcu alalım, takımın dengesini bozalım gibi bir lüksümüz de yok. Ben de oynama azmi olmasaydı zaten futbolu bırakırdım. Ağır bir sakatlıktan sonra toparlanma sürecim uzun sürdü."