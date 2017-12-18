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Hamit Altıntop, yanlışlıkla yılın golünü attı

HAMİT ALTINTOP, YANLIŞLIKLA YILIN GOLÜNÜ ATTI

Almanya Liginde Darmstadt 98 forması giyen Hamit Altıntop, Greuther Fürth maçında orta açmaya çalışırken topu ağlara yolladı.

Tarih : 18 Aralık 2017, 16:20
Puan Ver : Hamit Altıntop, Yanlışlıkla Yılın Golünü Attı(9/10)5

Almanya Liginde Greuther Fürth, Darmstadt 98 ile karşılaştı. Mücadele tam 1-0 bitecek derken, sahneye eski Galatasaraylı Hamit Altıntop çıktı.

Dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde sol ayağıyla ceza sahasına orta açan Hamit, topun kaleye yönelmesiyle muazzam bir gole imza atmış oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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