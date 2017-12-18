HAMİT ALTINTOP, YANLIŞLIKLA YILIN GOLÜNÜ ATTI
Almanya Liginde Darmstadt 98 forması giyen Hamit Altıntop, Greuther Fürth maçında orta açmaya çalışırken topu ağlara yolladı.
Almanya Liginde Greuther Fürth, Darmstadt 98 ile karşılaştı. Mücadele tam 1-0 bitecek derken, sahneye eski Galatasaraylı Hamit Altıntop çıktı.
Dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde sol ayağıyla ceza sahasına orta açan Hamit, topun kaleye yönelmesiyle muazzam bir gole imza atmış oldu.
Kaynak: haberinburada
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