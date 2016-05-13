2009 yılında Time dergisinde yayınlanan habere kadar Julia Grovenburg adlı Amerikalı bir kadın, 2 hafta arayla iki kez çiğile kalmış. 31 yaşındaki kadının kızı 24 Aralık 'ta dünyaya gelirken, oğlu da kızından bütün 17 gün sonradan 10 Ocak 2010 'da dünyaya gelmiş.



Uzmanlara kadar hamileyken her yerde çiğile kalmanın (Superfetasyon) sebebi kadının yumurtlamaya devam etmesi olarak gösteriliyor. Bayağıde hamilelik üzerine, yani o gebelik sonlanmadan yeni bir gebelik oluşmaz. Sebebi ise kadınların her ay bir yumurta gelişimine yerinde anatomide olmalarıdır. Gebelik oluştuktan daha sonra yumurtalıklar aktivasyonu duraklatır, bu nedenle hamilelik oluşumu da doğum sonrasına dek olası değildir.







Ama literatürde çok nadir olarak bu tür gebelikler bildirilmektedir. Bu durum tıpta iki şekilde açıklanır: Birincisi fazla nadiren aynı ay iki yumurtanın gelişmesi ve bir tanesinin daha sonradan döllenmesi (süperfekundasyon), ikincisi ise kadın hamile kaldıktan sonraki aylarda başka bir yumurta ile döllenme olmasıdır. (süperfetasyon). Yani tıp, sıradan koşullarda bunun imkansız olduğunu söylerken milyonda bir ihtimalle gerçekleşmiş hamilelik üstü gebelikler vardır.



Oysa bu vakaların Türkiye 'de görülmediğini de ekleyelim. Biz Türk doktorlarının saptama ettiği ve dahil olduğu böyle bir gebelik süreci bugüne kadar yaşanmadı. Hem ara sıra gebelikler aynı lahzada iç ve dış gebelik olarak gelişip yanıltıcı da olabilir. Ama bunlar da yaygın ve adi gebelikler sınıfına girmez. Korunmaya başlamak için gebelik sonrasını bekleyebilir ya da gebelikte cinsel ilişkiye girerken hijyen sağlama nedeniyle prezervatif kullanabiliriz.