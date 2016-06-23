

Boyadaki kimyasalların solunum yoluyla alınması önemli bir risk oluşturduğu için saç boyası, mutlaka iyi havalandırılan ortamda yapılmalıdır.







Saç boyasının içindeki kimyasal maddelerin saç derisinden emilerek bebeğe ulaşma ihtimalinin çok düşük olduğunu söyleyen Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Kadın Doğum Hastalıkları ve Perinatoloji Uzmanı Doç. Dr. Oluş Api, “Gebeliğin ilk üç ayı bebeğin organlarının oluşmaya başladığı dönemdir. Bu nedenle özellikle ilk üç ayda saç boyaları ve diğer kimyasal maddelerden kaçınılmalıdır” dedi. Saç boyasındaki kimyasalların solunum yoluyla alınmasının daha önemli bir risk olduğunu anlatan Doç. Dr. Api, hamilelerin 3. aydan sonra istiyorlarsa saçlarını boyayabileceklerini ancak şu kurallara dikkat etmeleri gerektiğini söyledi:



∂ Saç boyası, mutlaka iyi havalandırılan bir ortamda yapılmalıdır.



∂ Gebe, boyayı kendi uyguluyorsa mutlaka eldiven kullanmalıdır.



∂ Saç boyası gereğinden uzun süre saçta tutulmamalıdır.



∂ Saç boyası işlem sonunda saç çok iyi durulanmalıdır.