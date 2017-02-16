Şeker hastalığı olmayan bir kadında gebeliğin 5'inci ayından sonra ortaya çıkan ve doğumdan bir süre sonra şekerin düşmesiyle tanımlanan gebelik diyabeti, anne ve bebek sağlığını olumsuz yönde etkilediği belirtildi.



Şeker hastalığı olmayan bir kadında gebeliğin 5'inci ayından sonra ortaya çıkan ve doğumdan bir süre sonra şekerin düşmesiyle tanımlanan gebelik diyabeti, anne ve bebek sağlığını olumsuz yönde etkilediği belirtildi.







Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Leyla Ercan, anneden bebeğe geçen yüksek şeker ve ona bağlı bebekte salgılanan insülinin, bebek sağlığı üzerindeki etkilerini anlattı.



"KALICI ŞEKER İÇİN ÖNLEM ALIN"







Gebelik döneminde ortaya çıkan diyabetin anne sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu söyleyen Op. Dr. Ercan, riskleri şu şekilde sıraladı: ''İri bebek doğumuna bağlı derin doğum yırtıkları ve buna bağlı kanamalar. Amnios suyu fazlalığına bağlı erken doğum. Yüksek tansiyon. İri bebek nedeniyle sezeryan doğum zorunluluğu. Annede tekrarlayan idrar yolları ve vajinal enfeksiyonlar. İleriki yıllarda kalıcı şeker hastalığı.'' ''Gebelik şekerinde en korkulanı, anne karnında ani bebek ölümü ve doğum yaralanmalarıdır''



Gebelik şekerinde en korkulanın, anne karnında ani bebek ölümü ve doğum yaralanmaları olduğunu dile getiren Op. Dr. Ercan, ''Gebelik sırasında çıkan şeker, en çok bebeğin sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. İri bebek doğumuna bağlı yaralanmalar (normal doğumda omuz takılması ve ona bağlı kalıcı kol felçleri ve spastik bebek), kalp hastalığı, anne karnında ani ölüm, doğum sonrası solunum sıkıntısı ve şeker düşüklüğü, uzayan yeni doğan sarılığı gibi ciddi sağlık problemleri yaşanmaktadır'' ifadelerini kullandı.







kaynak:sabah