Trabzon Kar Altında Çalıştı
Kılıçdaroğlu, İsrail Büyükelçisi Naeh İle Görüştü
Jandarmadan Sahte İçki Operasyonu
Yunanistan, F-35 Savaş Uçağı Siparişi Verdi
Yazıcıoğlu Olayındaki Kilit İsim Bylock'tan Yargılanıyor
Ünlü Oyuncuyu Yıkan Mahkeme Kararı
Hamilelikten Önce Kilolu Olanlar Dikkat!
Diş Eti Kanamalarını Hafife Almayın Çünkü…
Lady Gaga Nişan Yüzüğünü Geri Verdi
Ak Parti'de Eğitimin Adı: Referandum
Uefa, Kafa Vuruşlarını Mercek Altına Aldı
Dev Bankadan Flaş Dolar Tahmini!
Taksi̇m Cami̇si̇ İ̇çi̇n İ̇lk Kazma Vuruluyor
Irak'ta Deaş'ın Sözde Musul Valisi Öldürüldü
Adliyede Kavga: 5 Yaralı, 15 Gözaltı
Kdv'de Jet İade Dönemi
Chp Sosyal Medyadan Hayır Diyecek
Çalımbay'dan Tudor Açıklaması!
Şehit Ve Gazi Yakınları Hacca Kurasız Gidecek
Akıl Almaz İddia! Pkk'lının Sicilini Temizleyip...

hamilelikten önce kilolu olanlar dikkat!

HAMİLELİKTEN ÖNCE KİLOLU OLANLAR DİKKAT!

Şeker hastalığı olmayan bir kadında gebeliğin 5'inci ayından sonra ortaya çıkan ve doğumdan bir süre sonra şekerin düşmesiyle tanımlanan gebelik diyabeti, anne ve bebek sağlığını olumsuz yönde etkilediği belirtildi.

Tarih : 16 Şubat 2017, 14:57
Puan Ver : Hamilelikten Önce Kilolu Olanlar Dikkat!(7/10)7


Şeker hastalığı olmayan bir kadında gebeliğin 5'inci ayından sonra ortaya çıkan ve doğumdan bir süre sonra şekerin düşmesiyle tanımlanan gebelik diyabeti, anne ve bebek sağlığını olumsuz yönde etkilediği belirtildi.



Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Leyla Ercan, anneden bebeğe geçen yüksek şeker ve ona bağlı bebekte salgılanan insülinin, bebek sağlığı üzerindeki etkilerini anlattı.



"KALICI ŞEKER İÇİN ÖNLEM ALIN"



Gebelik döneminde ortaya çıkan diyabetin anne sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu söyleyen Op. Dr. Ercan, riskleri şu şekilde sıraladı: ''İri bebek doğumuna bağlı derin doğum yırtıkları ve buna bağlı kanamalar. Amnios suyu fazlalığına bağlı erken doğum. Yüksek tansiyon. İri bebek nedeniyle sezeryan doğum zorunluluğu. Annede tekrarlayan idrar yolları ve vajinal enfeksiyonlar. İleriki yıllarda kalıcı şeker hastalığı.'' ''Gebelik şekerinde en korkulanı, anne karnında ani bebek ölümü ve doğum yaralanmalarıdır''



Gebelik şekerinde en korkulanın, anne karnında ani bebek ölümü ve doğum yaralanmaları olduğunu dile getiren Op. Dr. Ercan, ''Gebelik sırasında çıkan şeker, en çok bebeğin sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. İri bebek doğumuna bağlı yaralanmalar (normal doğumda omuz takılması ve ona bağlı kalıcı kol felçleri ve spastik bebek), kalp hastalığı, anne karnında ani ölüm, doğum sonrası solunum sıkıntısı ve şeker düşüklüğü, uzayan yeni doğan sarılığı gibi ciddi sağlık problemleri yaşanmaktadır'' ifadelerini kullandı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Hamilelikten  Önce  Kilolu  Olanlar  Dikkat    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER