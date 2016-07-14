

Uzmanlar Açıkladı: "Hamilelikte Multi Vitamin Para İsrafı"







Hamilelik döneminde anne adayının kullandığı multi vitaminler için uzmanlar açıklamada bulundu. Uzmanlar, her annenin hamilelik döneminde kullandığı multi vitamin için 'para israfı' olduğunu söyledi. Kullanılan multi vitaminlerin hiçbir işe yaramadığını belirtti. Hamilelik döneminde sadece folik asit ve D vitamini kullanılması gerektiğini söyleyen uzmanlar, anne adaylarına ne gibi tavsiyelerde bulundu?







Hamilelikte hangi vitaminler kullanılmalı? Multivitamin kullanımı bebek için zararlı mıdır? Tüm bu soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.







Anne adayları hem kendi sağlıklarına hem de bebeklerinin sağlıklarına katkı sağlamak için, hamilelik döneminde bazı vitaminleri kullanıyor. Ancak, İlaç ve Tedavi Bülteni'nde yayımlanan bir çalışma kullanılan bu multi vitaminlerin ne anne ne de bebek sağlığına bir yararının olmadığını gözler önüne serdi.







Gebelikte Hangi Vitaminler Kullanılmalı?







Anne adaylarının gebelik sırasında kullanması gereken vitaminler hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Multi vitaminlere ödenen paraların israf olduğunu, folik asit ve D vitamininin hamilelikte daha uygun olduğunu ve daha az paralar ödendiğinin altını çizdi.



Hamilelikte Dengeli Beslenmek Şart







Yapılan araştırmalar sonunda uzmanlar gebelik döneminde anne adaylarının beslenmelerine çok dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Anne adaylarının hamilelik döneminde hem bebeğin sağlığı hem de kendi sağlığı için folik asit ve D vitamini almaları gerektiğini belirtti. Bebeğin olası anormalliklerden korunabilmesi için mutlaka her gün 400 miligram folik asit alması gerekiyor. Bebek ve anne adayının kemik sağlığı için de mutlaka günlük 10 miligram D vitamini alınması gerekiyor. Folik asit takviyesinin yanı sıra hamile kalmayı düşünenler ya da hamile olanlar için uzmanlar bol bol meyve ve sebze tüketmeyi öneriyor.