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hamilelikte düşük ve sonrasına dikkat

HAMİLELİKTE DÜŞÜK VE SONRASINA DİKKAT

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Aslı Alay kadınlarda hamilelikte düşük ve sonrasına dikkat etmeleri gerektiğini belirterek konu hakkında bilgi verdi.

Tarih : 25 Ağustos 2016, 13:29
Puan Ver : Hamilelikte Düşük Ve Sonrasına Dikkat(0/10)


Op.Dr. Alay, “Doğal seleksiyon yani dünyaya uyum sağlayan sağlıklı canlıların yaşaması anne karnında başlar. Yumurta ve sperm birleşmesiyle oluşan zigotun kromozom yapısı, sayısı hatalı ise çoğunlukla düşükle sonuçlanır. Çünkü doğa ona uyum sağlamayacakların doğumuna izin vermez. Bu yok oluş çoğunlukla döllenme sonrasında kısa bir süre içinde meydana gelir. Tıbbi terim olarak 20. Haftaya kadar olan gebelik kayıpları düşük olarak tanımlanmakla beraber, klinik hayatta düşükler çoğunlukla 12. Haftaya kadar görülmektedir. Birçok kadında da adet gecikmesi yaşanmadan, yani kadın gebeliğini fark etmeden de meydana gelebilir. Gebelik tanısı sonrasında yüzde 15 kadında düşük yaşanılabilir. Gebelik haftası ilerledikçe, bebeğiniz büyüdükçe düşük ihtimali azalır, çünkü doğa en iyinin yaşamasına izin verir. Hatalı embriyolar düşük ile sonuçlanır. Embriyoda kalp atışları gözlenmesinin ardından düşük riski %3-5 ‘e düşer. Ancak bilinmelidir ki her düşük nedeni hatalı embriyo değildir. Hormonal nedenler, bazen rahimin yapısındaki sorunlar, bazen de pıhtılaşmaya eğilim gibi sorunlar düşüğe yol açabilir” dedi.








Etiketler: Hamilelikte  Düşük  Ve  Sonrasına  Dikkat    haber

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