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hamileler ne kadar kahve içmeli?

HAMİLELER NE KADAR KAHVE İÇMELİ?

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, kafeinin fetüse olası zararları konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Tarih : 19 Temmuz 2016, 15:10
Puan Ver : Hamileler Ne Kadar Kahve İçmeli?(8/10)7


Yaz aylarında da soğuk olarak tükettiğimiz kahve, çay, kola, soğuk çay gibi içeceklerin ihtiva ettiği kafeinin aslında bir ilaç olduğunu belirten Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, önemli bilgiler verdi. Kefeinin kolayca fetüse ulaştığını ve etkilerini gösterdiğini belirten Görgen, hangi miktardan sonra zarar verdiğinin önemli bir konu olduğunu belirtti.



RİSKLİ NEREDE BAŞLIYOR?



“Çoğu kadın doğum uzmanı düşük olasılığını artırdığı için anne adaylarına kafein içeren içecekleri tümden yasaklıyor. Evet bunu destekleyen çalışmalarda düşük ve ölü doğum riskinde artış olduğu gösterilmiştir ama bu tüketilen miktarla ilişkili bir durumdur.2002'de yapılan bir çalışma 800 mg ve üstünde (8 fincan ve üstü) kafein alımının erken dönemde ölü doğum riskini artırdığını göstermiştir.



Diğer bir çalışmada ise 600 mg ve üstü (6 fincan ve üstü) kafein tüketiminde düşük yapma riskinin arttığını belirtilmektedir.



Kaliforniya'da yapılan bir çalışmada riskli miktar 300mg (3 fincan) olarak belirlenmiştir.



2016 da yapılan bir çalışmada ise gebelik oluşmadan önce her gün en az iki kafeinli içecek tüketenlerde, potansiyel düşük riskinde artış bulunmuştur.



4 FİNCANDAN FAZLASI LÖSEMİYE NEDEN OLUYOR



Yakın zamanda Amerika Kadın Hastalıkları ve Doğum Dergisi'nde (AJOG – American Journal of Obstetrics and Gynecology) yayınlanan bir çalışmada anneleri günde iki fincandan fazla kahve tüketen bebeklerde çocukluk çağı lösemilerinin daha sık gözlendiği belirtilmektedir. Çalışmada; 300mg'dan (4 fincan) fazla kafein tüketiminin riski %60, 600mg (8 fincan) üstündeki tüketimin ise %72 oranında çocukluk çağı lösemilerini artırdığı belirtilmektedir.



Kafeinin fetal DNA'yı değiştirerek bebeği lösemiye yatkın hale getirdiği düşünülmektedir.








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