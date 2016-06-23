

Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Op.Dr. Nilgün Avşar Benzer, gebelik dönemini yaz aylarında geçiren anne adaylarına günde en az 3 litre yani 15 bardak sıvı tüketmelerini önerdi.







Memorial Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op.Dr. Nilgün Avşar Benzer, hamileliğin ilk ve son 3 ayı, yaz ayına denk gelen anne adaylarının sorunlarının arttığını vurguladı. Op.Dr. Nilgün Avşar Benzer, şöyle dedi:







"Hamileliğin ilk 3 ayındaki anne adaylarında, ayak tabanı ve avuç içinde yanma, farklı alerjik sorunlar, bulantı ve kusma, halsizlik, nefes darlığı ve uykusuzluk gibi şikayetler görülmektedir. Kokulara karşı hassasiyetin arttığı yaz döneminde kadınlar, kendilerini yorgun, halsiz ve iştahsız hissettikleri için beslenme konusunda da sorun yaşayabilmektedir. Öte yandan, gebeliğin son 3 ayında alınan aşırı kilolar ve vücuttaki ödemler ise hareket kabiliyetini engelleyerek; nefes darlığı, çarpıntı, uykusuzluk ve halsizliğe neden olabilmektedir."



"Günde 15 bardak su için"







Benzer ayrıca, Gebeliğe bağlı olarak kan akışındaki hızlanma ve hormonlardaki değişimin sonucunda vücut sıcaklığı artmaktadır. Hem havanın aşırı sıcak olması, hem de anne adaylarının kendilerini devamlı olarak daha sıcak hissetmeleri bir süre sonra sağlık sorununa dönüşebilmektedir. Gebelerin, sıcaktan vücutlarını koruyabilmeleri için bol sıvı tüketmeleri gerekmektedir. Günde en az 3 litre yani 15 bardak sıvı tüketmek bu dönemin daha rahat geçmesini sağlayabilmektedir" diye konuştu.







"Yaza uygun beslenin"







Güne hafif bir kahvaltı ile başlanmasının önemli olduğunu kaydeden Op.Dr. Nilgün Avşar Benzer, şöyle devam etti:



"Ara öğünlerde sağlıklı atıştırmalıklar tercih edilmelidir. Yaz akşamları aşırı kalorili ve ağır gıdalar yerine daha hafif ve hazmı kolay besinleri tüketilmelidir. Ağır şerbetli tatlıların tüketilmesi uygun değildir, bebeğin de sağlığı için hafif sütlü tatlılar ve yaz meyveleri seçilmelidir."







"Hafif egzersizler yapın"







Hamilelere egzersiz yapmalarını öneren Benzer, önerilerini şöyle sürdürdü:



"Gebeliğin ilk aylarını yaşayan kadınların ağır kokulu ortamlardan uzak durmaları, katı ve yağsız gıdalar tüketmeleri önerilir. Sabahları uyandıktan hemen sonra galeta veya tuzlu kraker tüketmeleri mide asidini bir miktar azalttığı için sabah yaşanan bulantıları azaltır. Gebeliğin son aylarını yaz mevsiminde yaşayan kadınların aldığı 15-20 kilo; bel, kalça, bacak ve eklemleri yormaktadır. Doğumun daha rahat olabilmesi ve daha fazla kilo alımını engellemek için hafif düzenli ve egzersizlerin aksatılmaması gerekir. Bu aylarda sabah saatlerinde bol sıvı tüketilmesi, günün rahat geçmesini sağlayacaktır. Gebelikte çok sık olarak görülen idrar yolu enfeksiyonları, kabızlık, hemoroid (basur) gibi sorunlar ile erken doğum veya düşük tehdidi, oligohidroamnios (bebeğin amnion suyunun normalden azlığı), rahim içi gelişme azlığı gibi pek çok sorunda tüketilen sıvının hayati önemi vardır. Vücudun susuz kalması sonucunda ortaya çıkan rahimdeki kasılmalar, erken doğuma neden olabilir. Ancak sık idrara çıkarttığı için vücutta sıvı kaybına yol açan kahve ve kola gibi kafein içeren içeceklerden uzak durulması gerekir. İçerdiği tuz nedeniyle vücutta şişliği artırdığı bilinen gazlı içecekler ise bu dönemde tüketilmemelidir."







"Sıcak havalardan kendinizi koruyun"







Hamilelerin sıcak havalara dikkat etmesi gerektiğini belirten Op.Dr. Benzer, yaz aylarında daha fazla olan ultraviole ışınların anne adayı ve bebeğine zarar vereceği için güneşlenilmemesini isterken, " Sıcak günlerde dışarı çıkmanız gerekiyorsa kesinlikle güneş kremi (40-50 faktör) ve şapka kullanın. Aşırı sıcaklarda kaplıca, hamam ve sauna gibi ortamları kullanmayın. Fırsat buldukça yüzün. Ancak aşırı kirli havuzlardan ve denizden uzak durun. Yazın yatmadan önce ılık bir duş alınması vücudu rahatlatacaktır" dedi.