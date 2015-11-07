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hamile olduğunu doğumdan bir saat önce öğrendi

HAMİLE OLDUĞUNU DOĞUMDAN BİR SAAT ÖNCE ÖĞRENDİ

ABD'nin Boston kentinde şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 47 yaşındaki kadın, hamile olduğunun anlaşılmasından bir saat sonra doğum yaptı

Tarih : 07 Kasım 2015, 09:46
Puan Ver : Hamile Olduğunu Doğumdan Bir Saat Önce Öğrendi(7/10)4


ABC'nin haberine göre, 47 yaşındaki Judy Brown, safra kesesindeki rahatsızlık nedeniyle Beverly Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan kontrolde hamile olduğu belirlenen kadın bir saat sonra 3,7 kilogram ağırlığında sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi.



Brown, yaptığı açıklamada, ciddi bir sağlık sorunu olduğundan endişe ederek gittiği hastanede hamile olduğunu öğrenince çok şaşırdığını söyledi. 22 yıldır evli olduğunu ancak çocuk sahibi olmayı düşünmediğini anlatan kadın, vücudunda birtakım değişiklikler olduğunu fark ettiğini, kilo almasını da yaşının ilerlemesine bağladığını ancak bu yaşta hamile kalacağını tahmin etmediğini anlattı.



Brown'ın 22 yıllık eşi Jason Brown da karısının hamile olduğunu öğrenince hastaneye gelerek ilk çocuk heyecanını eşiyle yaşadı.








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