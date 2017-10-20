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Hamile Kalmış Bir Kadından Kan Almak Tehlikeli

HAMİLE KALMIŞ BİR KADINDAN KAN ALMAK TEHLİKELİ

Araştırmacıların söylediğine göre, gebe kalmış bir kadından kan alan erkeklerin hayatını kaybetme ihtimali artıyor.

Tarih : 20 Ekim 2017, 15:20
Puan Ver : Hamile Kalmış Bir Kadından Kan Almak Tehlikeli(5/10)1

Bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, erkek hastalara daha önce hamile kalmış bir kadından kan nakli yapılması durumunda, hastanın hayatını kaybetme ihtimali artıyor.

BEBEĞİ KORUYAN ANTİKORLAR ERKEĞE ZARAR VERİYOR

Araştırmacılara göre bunun sebebi kesin olarak bilinmese de, kadın vücudunun hamilelik esnasında bebeği korumak için edindiği antikorların erkeklerde ölümcül olabilecek reaksiyonları tetiklediğine inanılıyor. Kan nakli sonrası en çok görülen ölüm nedeni transfüzyon kaynaklı akut akciğer hasarı. Bilim insanları bulguları çoğaltmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söylese de istatistikler bu durumun ihmal edilemeycek düzeyde yüksek olduğunu gösteriyor.

YÜZDE 2 FARK VAR

2005-2015 yılları arasında Hollanda'da kan transfüzyonu olan 31.118 hastadan hangilerinin kimlerden kan aldığı tespit edilmiş ve gebelik yaşamış bir kadından kan alan 1000 erkekten 101'inin hayatını kaybettiği tespit edilmiş. Oysa bu oran bir erkekten ya da gebe olmayan kadından kan alan erkeklerde 1000'de 80 olarak görülmüş.

SEBEP BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ OLABİLİR

İngiltere'de ortalama olarak her yıl 2 milyon kan nakli yapıldığını söyleyen araştırmacılar, alıcılara vericinin erkek ya da kadın olduğunu söylenmediğini belirtti. Leiden'deki Sanquin Araştırma Merkezi'nde çalışan Dr. Rutger Middelburg ve arkadaşlarının, Amerikan Tıp Birliği Dergisi'nde yazdıkları makeleye göre, gebe kalmış kadın donörlerden kan alan erkek alıcılardaki ölüm oranı bir erkek ya da gebe olmayan bir kadından alanlara göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde artıyor. Bu durumun altında yatanın, gebelik sırasında ortaya çıkan bağışıklı sistemi ile ilgili değişikliklere dayalı olası bir mekanizma olduğu düşünülüyor.

50 YAŞIN ALTINDA RİSK DAHA FAZLA

Alternatif bir açıklamaya göre ise hamile kadınlar ve erkekler arasındaki demir oranının farklı olması da buna etken oluyor olabilir. Ayrıca bazı çalışmaların cinsiyetler arasındaki kırmızı kan hücresi fizyolojisindeki farklılıkları gösterdiği de biliniyor. Dr Middleburg ayrıca, 50 yaşın altındaki erkek alıcılar için ortalama ölüm riskinin 1.5 kat daha fazla olduğunu da söylüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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