

Olay, dün saat 22.00 sıralarında kent merkezinde Kemerköprü Mahallesi'nde meydana geldi. 6 aylık hamile Öznur ve eşi Gökhan Dağdelen, köpekleri ile gezmeye çıktı.



Gökhan Dağdelen'in tasmasından tuttuğu köpek, kaldırımın kenarında sohbet eden 5 gencin yanından geçerken havladı. Gençlerden alkollü olduğu iddia edilen 20 yaşındaki Ç.Ç., köpeğin arkasından giderek sevmek istedi.



Ancak çift durmayarak hızlı adımlarla yürümeye devam edince, iddiaya göre Ç.Ç. çifte küfür edip tepki gösterdi. Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, Ç.Ç. ve arkadaşı 21 yaşındaki Z.Y., Gökhan Dağdelen ve eşini tekme Tokat dövdü.



Çift, aldıkları darbelerle yere düştü.







Çevredekilerin haber vermesiyle gelen 112 Acil ekibi, hamile Öznur Dağdelen ile eşini ambulansla Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Karnına ve başına darbe alan Öznur Dağdelen hastanede müşahade altında tutulurken, eşine de darp raporu verildi.