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HAMİLE KADINA TEKMELİ-YUMRUKLU SALDIRI


HAMİLE KADINA TEKMELİ-YUMRUKLU SALDIRI
Tarih : 08 Aralık 2016, 11:20
Puan Ver : Hamile Kadına Tekmeli-Yumruklu Saldırı(5/10)4


Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 4 aylık hamile bir kadın kimliği belirsiz bir erkeğin saldırısına uğrayarak darp edildi. Ergenekon mahallesinde ikamet eden hamile ve bir çocuk annesi Ebru Tireli(32) evinin yakınında bulunan bir parkta spor yaptığı sırada kimliği belirsiz bir erkeğin saldırısına uğradı.



İddiaya göre kırmızı bir otomobilden inerek, genç kadının spor yaptığı alana gelen şahsın “Bir daha burada yürüyüp, spor yapmayacaksın” dedikten sonra ayakkabısını çıkararak genç kadının yüzüne vurmaya başladığı iddia edildi. Bu sırada dengesini kaybederek yere düşen Ebru Tireli'ye yerde de tekme ve ayakkabı ile saldırının sürdüğü ve kadının kafasını kaldırıma çarptığı öğrenildi.



“Hamileyim Diyerek Yalvardım”



4 aylık hamile olduğu öğrenilen Ebru Tireli'nin yere düştükten sonrada karnına ve yüzüne vuran saldırganın genç kadının çığlık atması üzerine kaçtığı bildirildi. Yaşadıklarını büyük bir korku ve gözyaşı içerisinde anlatan Ebru Tireli: “Hamileyim Ne Olur Vurma Diyerek Yalvardım, ne olduğunu anlamadım. Gözü dönmüş bir şekilde bana vurmaya devam etti. Yere düştüm, başımı kaldırıma vurdum, bu kez üzerime çıkıp, yüzüme vurmaya devam başladı… Hem küfür ediyor hem de vuruyordu. Sonra birden beni bırakıp kaçtı” dedi.



 



kaynak:sözcü








Etiketler: Hamile  Kadına  Tekmeli-Yumruklu  Saldırı    haber

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