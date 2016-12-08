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hamile kadına şiddet haberine sert tepki verdi

HAMİLE KADINA ŞİDDET HABERİNE SERT TEPKİ VERDİ

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 4 aylık hamile bir kadın kimliği belirsiz bir erkeğin saldırısına uğrayarak darp edildi. Yaşadığı korku dolu anları televizyonda anlatan kadının yaşadıkları, şarkıcı Demet Akalın'ın da dikkatini çekti.

Tarih : 08 Aralık 2016, 09:54
Puan Ver : Hamile Kadına Şiddet Haberine Sert Tepki Verdi(10/10)8


Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 4 aylık hamile bir kadın kimliği belirsiz bir erkeğin saldırısına uğrayarak darp edildi. Yaşadığı korku dolu anları televizyonda anlatan kadının yaşadıkları, şarkıcı Demet Akalın'ın da dikkatini çekti.


Özellikle kadınların yaşadıkları böylesine şiddet olayları karşısında, sosyal medya hesabından sert bir şekilde tepkisini göstermekten geri durmayan Demet Akalın, Manisa'da yaşanan bu olay sonrasında, "4 aylık hamile kadına parkta yürüyemezsin dayağı! Vermeyin vermeyin cezaları böyle mal gibi yaşayalım! Yazık be Allah korkumuzda yok!" notunu paylaştı. Akalın bu paylaşımıyla geride bıraktığımız aylarda bir yolcu otobüsünde yaşanan 'Şort giyen kadına tekme attı' haberine de gönderme yaptı.


 


kaynak.mynet







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