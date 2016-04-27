HAMBURGERE 700 MİLYON LİRA
MCDONALD's Türkiye'nin Genel Müdürlüğü'ne atanan Oğuz Uçanlar, Türkiye'de 30 yaşına giren McDonald's'ın yeni dönem planlarını anlattı.
Oğuz Uçanlar, “Şimdi önümüzde fırsatlar var. Verimliliği iyi yönetenler bu sınavı geçecek” dedi. Markanın gelecek vizyonuna da değinen Uçanlar, şöyle devma etti:
“Hem global hem de Türkiye ekonomisi anlamında çok da parlak olmayan, durgun ve hatta tedirgin bir yıl geçirdik. Buna rağmen 2015 yılını yüzde 10'luk büyüme ile kapattık. Toplam satışlarımızda da bir önceki seneye göre yüzde 10'luk artış gerçekleşti. 2015 yılı satışlarımızın toplamı ise 700 milyon TL civarında oldu” diye konuştu.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar