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hamburgere 700 milyon lira

HAMBURGERE 700 MİLYON LİRA

MCDONALD's Türkiye'nin Genel Müdürlüğü'ne atanan Oğuz Uçanlar, Türkiye'de 30 yaşına giren McDonald's'ın yeni dönem planlarını anlattı.

Tarih : 27 Nisan 2016, 09:22
Puan Ver : Hamburgere 700 Milyon Lira(8/10)8


Oğuz Uçanlar, “Şimdi önümüzde fırsatlar var. Verimliliği iyi yönetenler bu sınavı geçecek” dedi. Markanın gelecek vizyonuna da değinen Uçanlar, şöyle devma etti:



“Hem global hem de Türkiye ekonomisi anlamında çok da parlak olmayan, durgun ve hatta tedirgin bir yıl geçirdik. Buna rağmen 2015 yılını yüzde 10'luk büyüme ile kapattık. Toplam satışlarımızda da bir önceki seneye göre yüzde 10'luk artış gerçekleşti. 2015 yılı satışlarımızın toplamı ise 700 milyon TL civarında oldu” diye konuştu.








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