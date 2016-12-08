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hamburg bu kadar sıkı korumaya sahne olmadı

HAMBURG BU KADAR SIKI KORUMAYA SAHNE OLMADI

AGİT Bakanlar Konseyi toplantısı Almanya'nın Hamburg kentinde, çok sıkı güvenlik önlemleri altında başladı. Toplantıya katılan 50 bakanı, 13 bin polis koruyor.

Tarih : 08 Aralık 2016, 13:20
Puan Ver : Hamburg Bu Kadar Sıkı Korumaya Sahne Olmadı(8/10)10


ALMANYA'nın Hamburg kenti tarihinin en büyük polis güvenlik önlemlerine sahne oluyor. Bugün ve yarın Hamburg'ta Schanzen semtinde AGİT üyesi Dışişleri Bakanları bir araya geliyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla birlikte ABD ve Rusya başta olmak üzere 50 ülkenin dışişleri bakanları toplantıya katılıyor. 50 bakanı korumak için kentte 13 bin polis görevlendirildi.



Toplantıyı AGİT Bakanlar Konseyi dönem Başkanı olarak Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier açtı. AGİT Bakanlar Konseyi toplantısının ana gündemi Ukrayna ve Suriye.

Halep'te ateşkes isteyen Steinmeier, buna rağmen toplantıdan pek büyük sonuçlar çıkmayacağı mesajını da verdi. Toplantıdan ortak bir açıklama çıkacağı beklenmiyor. Ortak açıklama için üye 57 ülkenin evet demesi gerekiyor.



 



kaynak:hürriyet








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