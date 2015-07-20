

Gazze'de HAMAS ve İslami Cihat üyelerinin araçlarına yönelik düzenlenen bombalı saldırılarda 2 kişi yaralandı. Gazze İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Iyad Basson tarafından yapılan açıklamaya göre, dün sabah saatlerinde HAMAS ve İslami Cihat üyelerine ait olduğu belirlenen park halindeki araçlara 5 ayrı bombalı saldırı gerçekleştirildi.







Sözcü, saldırının Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde düzenlendiğini bildirdi. Polis kaynakları ve görgü tanıkları, bombaların HAMAS ve Filistin İslami Cihat Örgütü'ne ait araçlara yerleştirildiğini söyledi.







Saldırılarda 2 kişi yaralanırken, 1 evde ise patlamanın etkisiyle yangın çıktı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, NBC'ye yaptığı açıklamada bazı araçların yakınında IŞİD bayrakları bulunduğunu ifade etti.







Gazze'nin fiili kontrolünü elinde tutan HAMAS, son zamanlarda bölgedeki IŞİD destekçilerine yönelik sıkı önlemler almıştı. Gazze'deki IŞİD destekçileri, daha önce de Gazze'deki bazı HAMAS mevzilerine saldırmış ve İsrail tarafına roketli saldırı düzenlemişti.