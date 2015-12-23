

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye ve İsrail arasındaki ‘normalleşme anlaşması' görüşmelerinde henüz bir sonuç alınamadığını söyledi.



İsrail gazetesi Haaretz'ten Barak Ravid'in haberine göre Başbakan Netanyahu, görüşmelerde sonuç alınmasının Gazze ablukası ve Hamas'ın Türkiye'deki faaliyetleri konusunda anlaşılamadığı için geciktiğini belirtti.







‘Garanti istiyoruz'



Haaretz geçen hafta yayınladığı haberde, anlaşma kapsamında Türkiye'nin, Hamas'ın askeri kanadının Batı Şeria'daki operasyonlarını yöneten ve fon sağlayan üyesi Salih Aruri'nin sınırdışı edileceğini yazmıştı.



Netanyahu ise, Aruri'nin Türkiye tarafından sınırdışı edildiğini doğruladı; ancak bunun İsrail'in talebi nedeniyle değil, Aruri'yi terör listesinde bulunduran ABD'nin baskısıyla gerçekleştiğini vurguladı. Netanyahu, Aruri'nin görüşmelerden önce mi yoksa sonra mı sınırdışı edildiğine dair ayrıntı ise vermedi.



Eylül ayında ABD'nin terör listesine girmesinin adından, İstanbul'da kalan Aruri'nin üçüncü bir ülkeye gönderildiği iddia edilse de bu haberler doğrulanmamıştı.



Buna rağmen Hamas'ın İstanbul'daki komutasının hâlâ faaliyet halinde olduğunu belirten İsrail Başbakanı, “Türkiye'den İsrail'e karşı hiçbir terörist faaliyet olmayacağının garantisini istiyoruz” dedi.



Gazze Şeridi'ne yönelik ablukanın bir diğer tartışma konusu olduğunu vurgulayan Netanyahu, Türkiye'nin ambargonunu tamamen talebinin kabul edilmesinin mümkün olmadığını söyledi. İsrail Başbakanı, “Politikamızı değiştirmeyeceğiz. Gazze'ye tedarikte bulunuyoruz ve yeniden inşasına yardım ediyoruz ancak güvenliğimizden ödün vermeyeceğiz” dedi. Netanyahu'ya göre, Türkiye'nin Mavi Marmara baskınında hayatını kaybeden 10 kişinin ailelerine tazminat verilmesine ilişkin bir diğer koşulunda da henüz uzlaşma sağlanamadı.