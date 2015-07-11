

AVUSTURYA'nın başkenti Viyana'da devam eden İran nükleer müzakerelerinde sonuca dün de varılamazken taraflar arasında tansiyon artıyor. Önceki gün İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'ye yüksek sesle “Asla bir İranlıyı tehdit etme” dediği basına yansımıştı.







Aynı gün ayrıca Zarif ile Kerry arasında “bir sesli kavga” yaşandığı ve Kerry'nin Zarif'i “Binadaki herkes bizi işitiyor” diyerek uyardığı da ortaya çıktı. Bunun üzerine İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in, Zarif'i, “Müzakerelerde sesini yükseltme. Gülümse, kavgaya girme ve aklını kullan” şeklinde uyardığı öğrenildi. Öte yandan, İran'la Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya (P5+1 ülkeleri) arasında Viyana'da süren nükleer müzakerelerde dün dolan anlaşma tarihi pazartesi gününe kadar uzatıldı.