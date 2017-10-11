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Hamaney'den İlginç Çıkış: Evde Çocuğunuza Türkçe Öğretin

HAMANEY'DEN İLGİNÇ ÇIKIŞ: EVDE ÇOCUĞUNUZA TÜRKÇE ÖĞRETİN

İran dini lideri Ayetullah Hamaney, oğlunun Türk olduğunu ancak sadece Farsça konuşabildiğini söyleyen Azeri anneye "Evde Türkçe öğretin. Her ikisini de konuşsun." dedi.

Tarih : 11 Ekim 2017, 09:40
Puan Ver : Hamaney'den İlginç Çıkış: Evde Çocuğunuza Türkçe Öğretin(7/10)3

İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'den ilginç bir çıkış geldi. Hamaney, çocuğunun Türk olduğunu ancak sadece Farsça konuştuğunu söyleyen bir anneye "Çocuğunuza Türkçe öğretin, her ikisini de bilsin." dedi.

"TÜRK MÜSÜN FARS MI?"

Sputnik'in haberine göre sosyal medyaya İran dini lideri Ayetullah Hamaney'in küçük bir çocukla sohbet ettiği görüntüler yansıdı. Görüntülerde, çocuğun Hamaney'e üzerinde bir şeyler yazılı bir kağıt gösterdiği görülüyor. Kağıda bakan Hamaney ise çocuğa Farsça birkaç soru soruyor. Ardından da Azerbeycanca "Maşallah. Sen Türksen, ya Farssan?" (Maşallah. Türk müsün, Fars mı?) sorusunu yöneltiyor.

"EVDE TÜRKÇE ÖĞRETİN"

Bu soru üzerine araya giren anne, çocuğunun Türk olduğunu ancak Türki dil konuşmayı bilmediğini belirtiyor. Azeri kökenli Ayetullah ise "Okulda ve sokakta Farsça öğretiliyor. Siz de evde Türkçe öğretin, her ikisini de bilsin" yanıtını veriyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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