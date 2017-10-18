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Hamaney, Trump'a Meydan Okudu: Nükleer Anlaşmayı Yırtarsa Biz Dilim Dilim Doğrarız
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Hamaney, Trump'a Meydan Okudu: Nükleer Anlaşmayı Yırtarsa Biz Dilim Dilim Doğrarız

HAMANEY, TRUMP'A MEYDAN OKUDU: NÜKLEER ANLAŞMAYI YIRTARSA BİZ DİLİM DİLİM DOĞRARIZ

ABD Başkanı Trump'ın Tahran'la 2015 yılında varılan nükleer anlaşmayla ilgili açıklamasına İran lideri Hamaney, "Karşı taraf anlaşmayı yırtarsa biz anlaşmayı dilim dilim doğrarız." diyerek sert çıktı.

Tarih : 18 Ekim 2017, 19:00
Puan Ver : Hamaney, Trump'a Meydan Okudu: Nükleer Anlaşmayı Yırtarsa Biz Dilim Dilim Doğrarız(9/10)5

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'la 2015 yılında varılan nükleer anlaşmaya ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi. Hamaney, "Karşı taraf anlaşmayı yırtarsa biz anlaşmayı dilim dilim doğrarız "dedi.

İRAN'A YENİ YAPTIRIMLAR GÜNDEME GELMİŞTİ

Geçen cuma İran'la ilgili yeni stratejisini açıklayan Trump, Tahran'ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan 2015'te varılan nükleer anlaşmayı ihlal ettiğini iddia ederek, Kongre'den 60 gün içinde İran'a yeni yaptırımlar uygulanması konusunu gündemine almasını istemişti.

"DEAŞ, ABD TARAFINDAN YARATILDI"

Başkan Trump'ın İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör gruplarını desteklemekle suçlamasını da eleştiren Hamaney, Trump'ın seçim çalışmalarında DEAŞ'ın ABD tarafından yaratıldığını sözlerini hatırlatarak şöyle konuştu:

"Washington, Devrim Muhafızları'nın ABD ve DAEŞ'ın bölgedeki tehlikeli hedeflerini önlediğinden aleyhinde böyle bağırıp çağırıyor. İran, bugün ABD'nin Irak, Suriye, Lübnan'daki kirli oyunlarını bozmayı başarmıştır. ABD'li makamların öfkesinin bir bölümü de bundan kaynaklanıyor "

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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