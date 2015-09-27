İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Suudi Arabistan'ın Hac faciası nedeniyle özür dilemesini istedi. Son açıklamalara göre 769 hacının yaşamını yitirdiği olayda ölenlerin 140'ının İranlı olması ülkede infiale yol açmış, protesto gösterileri düzenlenmişti.



Hamaney, "Suudiler sorumlulukları olduğunu kabul etmeli, tüm Müslüman aleminden ve yakınlarını kaybeden ailelerden özür dilemeli" dedi. Hamaney, Mina'daki izdihamda hayatını kaybedenler için 3 gün ulusal yas ilan etmiş, olaydan Suudi Arabistan devletini sorumlu tutmuştu.