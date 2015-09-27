HAMANEY: 'SUUDİ ARABİSTAN ÖZÜR DİLESİN'
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Suudi Arabistan'ın Hac faciası nedeniyle özür dilemesini istedi. Son açıklamalara göre 769 hacının yaşamını yitirdiği olayda ölenlerin 140'ının İranlı olması ülkede infiale yol açmış, protesto gösterileri düzenlenmişti.
Hamaney, "Suudiler sorumlulukları olduğunu kabul etmeli, tüm Müslüman aleminden ve yakınlarını kaybeden ailelerden özür dilemeli" dedi. Hamaney, Mina'daki izdihamda hayatını kaybedenler için 3 gün ulusal yas ilan etmiş, olaydan Suudi Arabistan devletini sorumlu tutmuştu.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar