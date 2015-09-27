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hamaney: 'suudi arabistan özür dilesin'

HAMANEY: 'SUUDİ ARABİSTAN ÖZÜR DİLESİN'

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Suudi Arabistan'ın Hac faciası nedeniyle özür dilemesini istedi. Son açıklamalara göre 769 hacının yaşamını yitirdiği olayda ölenlerin 140'ının İranlı olması ülkede infiale yol açmış, protesto gösterileri düzenlenmişti.

Tarih : 27 Eylül 2015, 12:12
Puan Ver : Hamaney: 'suudi Arabistan Özür Dilesin'(9/10)6


Hamaney, "Suudiler sorumlulukları olduğunu kabul etmeli, tüm Müslüman aleminden ve yakınlarını kaybeden ailelerden özür dilemeli" dedi. Hamaney, Mina'daki izdihamda hayatını kaybedenler için 3 gün ulusal yas ilan etmiş, olaydan Suudi Arabistan devletini sorumlu tutmuştu.








Etiketler: Hamaney    Suudi  Arabistan  Özür  Dilesin      haber

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