HAMAMLARA EŞ ZAMANLI FUHUŞ BASKINI
Antalya'da polisin hamam ve saunalara düzenlediği baskında, fuhşa zorlanan 5 kadın kurtarıldı, 2 kişi gözaltına alındı.
Antalya'da polisin hamam ve saunalara düzenlediği baskında, fuhşa zorlanan 5 kadın kurtarıldı, 2 kişi gözaltına alındı.
EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
Antalya'da bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesinde fuhuş yaptırıldığı belirlenen hamam ve saunalara eş zamanlı operasyon düzenledi.
5 KADIN KURTARILDI
Operasyonda fuhşa zorlanan 5 kadın kurtarılırken, 2 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen kadınlar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltındaki iki şüphelinin ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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