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Hamamlara Eş Zamanlı Fuhuş Baskını
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Hamamlara eş zamanlı fuhuş baskını

HAMAMLARA EŞ ZAMANLI FUHUŞ BASKINI

Antalya'da polisin hamam ve saunalara düzenlediği baskında, fuhşa zorlanan 5 kadın kurtarıldı, 2 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 26 Mart 2018, 13:00
Puan Ver : Hamamlara Eş Zamanlı Fuhuş Baskını(7/10)3

Antalya'da polisin hamam ve saunalara düzenlediği baskında, fuhşa zorlanan 5 kadın kurtarıldı, 2 kişi gözaltına alındı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Antalya'da bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesinde fuhuş yaptırıldığı belirlenen hamam ve saunalara eş zamanlı operasyon düzenledi.

5 KADIN KURTARILDI

Operasyonda fuhşa zorlanan 5 kadın kurtarılırken, 2 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen kadınlar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltındaki iki şüphelinin ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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