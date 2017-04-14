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HAMAM VE MASAJ SALONLARINA FUHUŞ BASKINI


HAMAM VE MASAJ SALONLARINA FUHUŞ BASKINI
Tarih : 14 Nisan 2017, 16:31
Puan Ver : Hamam Ve Masaj Salonlarına Fuhuş Baskını(5/10)5


Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı hamam ve masaj salonlarında fuhuş yapıldığını öğrenince eş zamanlı baskın yaptı.



15 ayrı işletmede yapılan aramalarda yüzlerce prezervatif, cinsel gücü arttırıcı hap, gebelik önleyici iğne ve seks oyuncakları  ele geçirildi. 34 çalışan gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Bazı çalışanların sahte masörlük belgesi kullandığını tespit eden polis, soruşturmayı derinleştirdi.



 



kaynak:milliyet








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