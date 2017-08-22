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Hama Semalarından Sivillerin Üstüne Misket Bombası Yağdı: 50 Ölü

HAMA SEMALARINDAN SİVİLLERİN ÜSTÜNE MİSKET BOMBASI YAĞDI: 50 ÖLÜ

Suriye'nin Hama kentine düzenlenen hava saldırılarında çoğu çocuk ve kadın olmak üzere en az 50 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda misket bombalarının kullanılması can kaybının artmasına neden oldu.

Tarih : 22 Ağustos 2017, 20:40
Puan Ver : Hama Semalarından Sivillerin Üstüne Misket Bombası Yağdı: 50 Ölü(6/10)2

Suriye'nin Hama kentinde katliam var. Hava saldırılarında çoğu çocuk ve kadın en az 50 kişi öldü.

HAMA SEMALARINDAN MİSKET BOMBASI YAĞDI

Hangi ülkeye ait olduğu henüz bilinmeyen uçaklar dün gece geç saatlerde, Hama'nın doğusunda yer alan terör örgütü DEAŞ kontrolündeki Ruveyda ve Musteriha köylerini misket bombalarıyla hedef aldı.

50 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bombardımanlarda çoğunluğu kadın ve çocuk en az 50 sivil yaşamını yitirdi.

YARALILAR TEDAVİ EDİLEMİYOR

Yerel kaynaklar, bölgede tıbbi müdahale imkanı bulunmadığından yaralıların tedavi edilemediğini aktardı.

MİSKET BOMBALARININ KULLANIMI YASAKLANMIŞTI

Misket bombalarının kullanımı 2008 yılında uluslararası anlaşmalarla yasaklanmıştı. İhtiva ettiği çok sayıda küçük bomba hemen patlamayarak kara mayınları haline gelen misket bombalarının yasaklanmasıyla ilgili anlaşma, mayıs ayında İrlanda'nın başkenti Dublin'de, 107 ülke tarafından kabul edilmişti. Bu mühimmatın dünyanın önde gelen üreticileri ve en fazla stokuna sahip olan ABD, Rusya ve Çin bu sürecin dışında kalmıştı.

MİSKET BOMBASI NEDİR?

"Bomba içinde bomba" olarak bilinen misket bombası, hedefe atıldığında "ana bomba" infilak edince içindeki yüzlerce misket büyüklüğündeki bombacıklar çok geniş alana yayılarak arka arkaya infilak ediyor.

KURBANLARI HEP SİVİLLER OLUYOR

Havadan ve karadan atılabilen, havada kırılarak açılan misket bombaları birkaç futbol sahası büyüklüğündeki alana ihtiva ettiği 200 civarındaki bombacıkları bırakıyor. Mühimmatın atıldığı bölgedekiler ölüyor ya da yaralanıyor. Çok sayıda bombacık da hemen infilak etmemesi nedeniyle kara mayınları gibi yıllar sonra sivilleri öldürüyor ya da sakat bırakıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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