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Haluk Ulusoy'un Villası, İcradan Satılacak

HALUK ULUSOY'UN VİLLASI, İCRADAN SATILACAK

Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Haluk Ulusoy'un İstanbul Levent'teki villası, icradan satışa çıkarıldı. 5 katlı villa için belirlenen bedel 25 milyon TL.

Tarih : 07 Ağustos 2017, 11:10
Puan Ver : Haluk Ulusoy'un Villası, İcradan Satılacak(6/10)2

Haluk Ulusoy, bir süreden beri yaşadığı mali sıkıntılar ile gündemde. Ulusoy'un sahibi olduğu Ulusoy Seyahat Nakliyat A. Ş. için geçtiğimiz günlerde iflas kararı verilmişti. Bu kez de Haluk Ulusoy'un sahibi olduğu Levent'teki villanın icradan satışı gündemde. Bir varlık yönetim şirketinin başvurusu sonrası yapılacak icradan satış ihalesi önümüzdeki ekim ayında yapılacak.

DEĞERİ 25 MİLYON LİRA

Bin 500 metrekare alan üzerinde kurulu 5 katlı villanın değeri 25 milyon TL. Kapalı ve açık havuz bulunan villanın icradan satış ihalesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü düzenliyor. Söz konusu villanın satılmasına neden olan sürecin başında ise iflasına karar verilen Ulusoy Seyahat'in ödenmeyen kredileri yer aldı. Söz konusu kredi işleminde ipotek borçlusu olarak ise Haluk Ulusoy'un ismi yer aldı. Kredi alacaklısı banka bu alacağı Yunus Varlık Yönetim A.Ş'ye temlik etti.

İHALE 31 EKİM'DE

İcradan satış ihalesinin ilki 31 Ekim'de yapılacak. Anılan gün alıcı çıkmaması durumunda ihale 1 Aralık günü yenilenecek. Kaynak: Hürriyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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