

İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde ikamet eden 51 yaşındaki Halil Erdem'in hayatı, 7 yıl önce geçirdiği trafik kazasıyla alt üst oldu. Kazadan sonra vücudunun bir kısmı felçli kalan ve yürüyemeyen Erdem, 7 yıldır evden dışarı çıkamıyordu. Durumunun, sosyal medya fenomeni ‘Vanlı Amca' tarafından paylaşılmasının ardından harekete geçen sanatçı Haluk Levent, akülü tekerlekli sandalye göndererek, Halil Erdem'in 7 yıllık hasretine nokta koydu.







"7 YILDIR HASRET KALDIĞIM GÖKYÜZÜNÜ İZLEDİM"







Halil Erdem, 7 yıl aradan sonra güneşe çıktığını ve gökyüzünü izlediğini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Erdem, “Sanatçı Haluk Levent'e ve Vanlı Amca'ya çok teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. 7 yıldır hasret kaldığım gökyüzünü izledim. Güneşlendim ve çay içtim. Çok mutluyum” dedi.







kaynak:milliyet