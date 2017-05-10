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haluk levent'ten çok anlamlı hareket

HALUK LEVENT'TEN ÇOK ANLAMLI HAREKET

Van'da 7 yıl önce geçirdiği trafik kazasında felçli kalan 51 yaşındaki Halil Erdem, sanatçı Haluk Levent tarafından hediye edilen akülü tekerlekli sandalyeye kavuştu.

Tarih : 10 Mayıs 2017, 13:52
Puan Ver : Haluk Levent'ten Çok Anlamlı Hareket(5/10)5


İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde ikamet eden 51 yaşındaki Halil Erdem'in hayatı, 7 yıl önce geçirdiği trafik kazasıyla alt üst oldu. Kazadan sonra vücudunun bir kısmı felçli kalan ve yürüyemeyen Erdem, 7 yıldır evden dışarı çıkamıyordu. Durumunun, sosyal medya fenomeni ‘Vanlı Amca' tarafından paylaşılmasının ardından harekete geçen sanatçı Haluk Levent, akülü tekerlekli sandalye göndererek, Halil Erdem'in 7 yıllık hasretine nokta koydu.



"7 YILDIR HASRET KALDIĞIM GÖKYÜZÜNÜ İZLEDİM"



Halil Erdem, 7 yıl aradan sonra güneşe çıktığını ve gökyüzünü izlediğini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Erdem, “Sanatçı Haluk Levent'e ve Vanlı Amca'ya çok teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. 7 yıldır hasret kaldığım gökyüzünü izledim. Güneşlendim ve çay içtim. Çok mutluyum” dedi.



 



kaynak:milliyet








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